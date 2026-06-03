Mousa Al Tamari, el 10 de Jordania que pide que no lo comparen con Messi y cumplió la promesa de llevar a su país al Mundial

Mucho tuvo que ver con la primera clasificación histórica de la Selección de Jordania a un Mundial la figura de Mousa Al Tamari, delantero de 28 años que inició su carrera jugando para el Shabab Al-Ordon de su país, pero que dos años más tarde ya había dado el salto a Europa, primero para defender la camiseta del APOEL Nicosia de Chipre y luego para convertirse en el primer jugador de su país en ser pate de la Ligue 1 de Francia al fichar para Montpellier, previo paso por el Leuven belga, en 2023.

El Messi Jordano, como comenzaron a apodarlo en redes sociales, milita actualmente en el Rennes, que en 2025 pagó 8 millones de euros por su fichaje. Para ese entonces, su aporte al seleccionado al que había prometido clasificar al Mundial de 2026 ya estaba haciendo determinante en las Eliminatorias de Asia, en las que terminó aportando siete goles y dos asistencias para cumplir con ese sueño que para muchos era imposible. No para él.

“Es un sueño hecho realidad para cada jugador, entrenador y aficionado. Gracias a Dios, pudimos lograrlo. Sentimos la alegría y el orgullo de la gente, y solo eso hace que todos los sacrificios de estos años valgan la pena”, había dicho en una entrevista concedida a FIFA luego de consumada esa clasificación.

“El secreto reside, ante todo, en el espíritu de los jugadores jordanos, ya que siempre nos hemos centrado en jugar en equipo, en lugar de depender del talento individual”, agregó al referirse a la que consideraba la mayor virtud de su selección. Tal vez por ese sentimiento colectivo, y otro poco por el peso que conlleva, Al Tamari llegó a plantear que no le gustaba que lo compararan con Lionel Messi, a quien tendrá la oportunidad de enfrentar el próximo 27 de junio en la Copa del Mundo.

Mousa Al Tamari aportó 7 goles y 2 asistencias a la clasificación de Jordania al Mundial.

El apodo surgió en su paso por APOEL Nicosia, donde en 2019 conquistó Liga y Supercopa de Chipre. Allí disputó 76 partidos oficiales, en los que aportó 13 goles y 10 asistencias antes de la histórica transferencia al fútbol francés. “Sé que algunas personas me llaman así, pero no me gusta ese apodo. Los hinchas estaban un poco locos y se les ocurrió. Incluso inventaron una canción en la que hablaban de mí como el Messi jordano”, había dicho tras llegar al Montpellier.

Publicidad

Promotor del fútbol jordano

Mousa Al Tamari sabe que tiene mayor exposición que cualquier otro jugador jordano, pero intenta no ser el único en sacar provecho de aquello y trata de promover los talentos ocultos en su nación, muchos de los cuales tendrán ahora la gran oportunidad de utilizar el Mundial como vidriera.

“Si los clubes europeos vieran partidos de nuestra Liga local, ficharían más futbolistas jordanos. Hay jugadores muy buenos y mi misión es demostrar de lo que somos capaces”, había dicho en una entrevista concedida en 2023, tras una serie de producciones destacadas con Montpellier.

Ya en diálogo con FIFA una vez consumada la clasificación histórica a la Copa del Mundo, volvió a mostrar su confianza en el talento jordano al dar un aviso de intenciones: “Por supuesto que la clasificación ya es un logro histórico, pero no nos detendremos. Nuestras metas y ambiciones son ahora mayores: queremos mostrar a Jordania y a nuestro fútbol en el escenario mundial. Si Dios quiere, estaremos a la altura de las circunstancias”, dijo.

Publicidad

El grupo de Jordania en el Mundial

La Selección de Jordania, debutante absoluta en una Copa del Mundo, compartirá el Grupo J con Argentina, Argelia y Austria. Su estreno será el miércoles 17 de junio, midiéndose ante el seleccionado europeo en el Levis Stadium de Santa Clara, California.

Data clave