Dónde y en qué estadio se está jugando Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

Es el quinto partido de la presente Copa del Mundo que recibe el recinto con capacidad para más de 67 mil espectadores.

Las selecciones de Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes desde las 19.00 por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro entre sudamericanos y africanos será dirigido por el canadiense Drew Fischer como árbitro principal.

La sede del partido será el Hard Rock Stadium de Miami, ciudad en la que están radicados Lionel Messi y Rodrigo De Paul, ambos futbolistas de la MLS, y en la que hay un gran número de argentinos radicados, así como otros miles que llegaron exclusivamente para el partido.

Vista aérea del Hard Rock Stadium de Miami.

Inaugurado en 1987 y sometido a importantes remodelaciones durante las últimas décadas, el estadio fue adaptado para cumplir con los más altos estándares internacionales exigidos por la FIFA, alcanzando una capacidad superior a los 67 mil espectadores. Gracias a ello, albergó la Copa América 2024 (incluida la final), el Mundial de Clubes 2025 y ahora es parte del grupo de sedes para el Mundial.

El Hard Rock Stadium cuenta con un techo fijo que protege la totalidad de las tribunas —más no el campo de juego— y posee una larga tradición en la organización de grandes eventos deportivos. A lo largo de su historia recibió seis ediciones del Super Bowl, finales universitarias de fútbol americano, el Miami Open de tenis y distintos acontecimientos internacionales.

Partidos del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium

Fase de Grupos : Uruguay 1-1 Arabia Saudita – 15 de junio

: Uruguay 1-1 Arabia Saudita – 15 de junio Fase de Grupos : Uruguay 2-2 Cabo Verde – 21 de junio

: Uruguay 2-2 Cabo Verde – 21 de junio Fase de Grupos : Brasil 3-0 Escocia – 24 de junio

: Brasil 3-0 Escocia – 24 de junio Fase de Grupos : Colombia 0-0 Portugal – 28 de junio

: Colombia 0-0 Portugal – 28 de junio 16avos de Final : Argentina vs. Cabo Verde – 3 de julio

: Argentina vs. Cabo Verde – 3 de julio Cuartos de Final : por definir – 11 de julio

: por definir – 11 de julio 3º y 4º puesto: por definir – 18 de julio

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