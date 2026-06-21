Dónde y en qué estadio se está jugando Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre europeos y asiáticos por la segunda jornada de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por la segunda fecha del Grupo G, la Selección de Bélgica se enfrenta a la Selección de Irán en un encuentro crucial que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este domingo 21 de junio, donde el conjunto de los Diablos Rojos busca imponer su jerarquía táctica frente a unos siempre duros y ofensivos Príncipes de Persia, que intentan sumar puntos vitales en esta fase de grupos.

¿En qué estadio están jugando Bélgica vs. Irán?

El escenario designado para este atrapante compromiso del Grupo G es el imponente Los Angeles Stadium (conocido habitualmente fuera del torneo como SoFi Stadium), ubicado en la ciudad de Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Este majestuoso recinto de última generación, famoso por su impactante pantalla gigante de doble cara y por ser la casa de los Rams y los Chargers de la NFL, cuenta con una capacidad para 70.000 espectadores.

Los Ángeles será la sede del duelo entre Bélgica e Irán. (Foto: Getty).

El césped de California, que ya vivió acción en esta Copa del Mundo, luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta jornada mundialista, siendo una de las sedes estelares y más tecnológicas del certamen.

Publicidad

Las tablas del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026