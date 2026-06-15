La incursión de Estados Unidos en Medio Oriente lleva años, pero en los últimos meses su participación en el conflicto regional fue cada vez más fuerte y eso derivó en el inicio de una guerra contra Irán, la cual tiene ataques hasta en los días que corren. Mucho se habló durante las últimas semanas sobre si la Selección de Irán debía disputar el Mundial 2026, que tiene a Estados Unidos como uno de los organizadores.

Finalmente, los asiáticos decidieron disputar la cita máxima, pero decidieron no hospedarse en Estados Unidos, pese a disputar en ese país los tres partidos de la fase de grupos: los dos primeros en Los Ángeles y el tercero en Seattle. México les abrió las puertas y su base mundialista es en Tijuana, la ciudad que limita con San Diego, California.

Como era de esperar, Estados Unidos negó varias visas a la delegación iraní. Además, hubo manifestantes estadounidenses en contra del gobierno de Irán, lo que generó cierta incomodidad en los traslados de la delegación. La Selección de Irán ya se encuentra en Estados Unidos y en la conferencia de prensa previa al debut mundialista, el capitán y su entrenador se refirieron a algunas complicaciones que sufrieron por esta logística.

La palabra del capitán y el DT de Irán

La Selección de Irán debuta este lunes ante Nueva Zelanda por la primera fecha del Grupo G del Mundial. Mehdi Taremi, capitán del combinado asiático afirmó: “Siempre en cualquier torneo, existe la tensión. Claro que no es la misma experiencia y no es algo que nos sucede a nosotros solamente, son muchos países que han tenido problemas de visas“.

Por otro lado, Amir Ghalehnoy -DT de Irán- afirmó: “Estamos acostumbrados a crear oportunidades a partir de las dificultades. No pensamos en nada más que en la alegría que el fútbol puede traer. Me alegra que todos estemos aquí“.

Mehdi Taremi y Amir Ghalehnoy. (Foto: Getty).

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“Nuestra planificación no ha sido ideal. Por supuesto, nuestro campamento cambió dos veces. Primero debíamos estar en EE.UU. y luego nos mudamos a México. Todo lo que quiero decir sobre el tema es que quiero agradecer a la buena gente de México”, completó Ghalehnoy.

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