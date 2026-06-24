Dónde y en qué estadio se está jugando Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026

El scratch completa su Fase de Grupos contra el seleccionado escocés en el imponente Hard Rock Stadium.

El Hard Rock Stadium de Miami, Florida, es el estadio donde se juega Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026, un notable recinto multiusos ubicado en los Miami Gardens, que recibe el nombre de Miami Stadium para esta Copa del Mundo, por razones de patrocinio.

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Se trata de una de las sedes centrales de este Mundial 2026, ya que albergará siete partidos a lo largo de la competición: cuatro encuentros de la fase de grupos y tres de la fase de eliminatorias directas, incluyendo el partido de 16avos de Argentina y también el duelo por el tercer y cuarto puesto.

Uruguay jugó 2 partidos en Miami, también jugarán Brasil, Colombia y Argentina. (Getty)

Inaugurado en 1987 y sometido a importantes remodelaciones durante las últimas décadas, el estadio fue adaptado para cumplir con los más altos estándares internacionales exigidos por la FIFA, alcanzando una capacidad superior a los 65 mil espectadores. Gracias a ello, albergó la Copa América 2024 (incluida la final), el Mundial de Clubes 2025 y ahora es parte del grupo de sedes para el Mundial.

Con capacidad para 65.326 espectadores, el estadio cuenta con un techo fijo que protege la totalidad de las tribunas -más no el campo de juego- y posee una larga tradición en la organización de grandes eventos deportivos. A lo largo de su historia recibió seis ediciones del Super Bowl, finales universitarias de fútbol americano, el Miami Open de tenis y distintos acontecimientos internacionales.

El Hard Rock Stadium será sede del partido por el 3º y 4º puesto y recibirá siete partidos. (Getty)

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Partidos del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium

Fase de Grupos : Uruguay 1-1 Arabia Saudita – 15 de junio

: Uruguay 1-1 Arabia Saudita – 15 de junio Fase de Grupos : Uruguay 2-2 Cabo Verde – 21 de junio

: Uruguay 2-2 Cabo Verde – 21 de junio Fase de Grupos : Brasil vs. Escocia – 24 de junio

: Brasil vs. Escocia – 24 de junio Fase de Grupos : Colombia vs. Portugal – 28 de junio

: Colombia vs. Portugal – 28 de junio 16avos de Final : Argentina vs. 2º del Grupo H – 3 de julio

: Argentina vs. 2º del Grupo H – 3 de julio Cuartos de Final : por definir – 11 de julio

: por definir – 11 de julio 3º y 4º puesto: por definir – 18 de julio

Posiciones del grupo de Brasil en el Mundial 2026

Fixture del Grupo C del Mundial 2026