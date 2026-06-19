Dónde y en qué estadio se está jugando Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre norteamericanos y oceánicos por la segunda jornada de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por la segunda fecha del Grupo D, la Selección de Estados Unidos se enfrenta a la Selección de Australia en un encuentro crucial que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este viernes 19 de junio, donde el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino busca imponer su localía e intensidad ofensiva frente a unos siempre duros e iluminados Socceroos, que intentan sumar puntos vitales tras su exitoso debut en esta Copa del Mundo.

¿En qué estadio están jugando Estados Unidos vs. Australia?

El escenario designado para este atrapante compromiso del Grupo D es el imponente Seattle Stadium (conocido habitualmente como Lumen Field), ubicado en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos. Este majestuoso recinto, famoso por su espectacular atmósfera acústica y por ser la casa de los Seattle Seahawks de la NFL y los Seattle Sounders de la MLS, cuenta con una capacidad para 69.000 espectadores.

El Lumen Field ya fue sede del duelo entre Bélgica y Egipto. (Foto: Getty).

El césped del estado de Washington, que vuelve a recibir al seleccionado estadounidense después de una década, luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta gran jornada mundialista, siendo una de las sedes estelares del certamen.

Las tablas del Mundial

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El fixture del Mundial