Qué pasa si Estados Unidos gana, empata o pierde hoy ante Australia por el Mundial 2026

Los locales se miden contra los de Oceanía por la segunda fecha de la Copa del Mundo, en el Lumen Field de Seattle.

Este viernes 19 de junio, Estados Unidos se enfrenta a Australia por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, en un duelo trascendental de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final. El encuentro que se disputa en el Lumen Field de Seattle, comienza a las 16 horas de Argentina y cuenta con el arbitraje del alemán Felix Zwayer.

El elenco que comanda tácticamente Mauricio Pochettino comenzó pisando fuerte y siendo el equipo sensación del certamen. En su debut mundialista goleó 4-1 a Paraguay con un fantástico rendimiento colectivo y desempeños sobresalientes en lo individual, que sorprendieron a todo el ambiente. Con ese contexto sobre la mesa, ahora tiene el objetivo de reafirmarlo.

Folarin Balogun y Sergino Dest, futbolistas de Estados Unidos. (Getty Images)

Por otro lado, el combinado oriundo de Oceanía también empezó de forma positiva en la cita máxima disputada en Norteamérica. En su estreno, los australianos vencieron 2-0 a Turquía y sumaron tres puntos claves para la tabla de posiciones del grupo D. Sin embargo, ahora se medirán ante los locales, que aprovecharán el público a su favor y el envión tras la goleada.

Qué pasa si Estados Unidos gana, empata o pierde ante Australia

Si Estados Unidos gana: llegaría a tener 6 puntos en el grupo D, sería el único líder y clasificaría a los dieciseisavos de final del Mundial, ya que en el peor de los escenarios aún quedaría en el tercer lugar y avanzaría de ronda.

llegaría a tener 6 puntos en el grupo D, sería el único líder y del Mundial, ya que en el peor de los escenarios aún quedaría en el tercer lugar y avanzaría de ronda. Si Estados Unidos empata: tendría 4 unidades en el grupo D y compartiría la cima con Australia, aunque con mejor diferencia de gol. No complicaría su clasificación, pero sí estiraría la definición hasta la tercera fecha .

tendría 4 unidades en el grupo D y compartiría la cima con Australia, aunque con mejor diferencia de gol. No complicaría su clasificación, pero sí . Si Estados Unidos pierde: se mantendría con 3 puntos y perdería el liderazgo del grupo D. Pondría en peligro la clasificación ya que Australia se alejaría 3 unidades y el ganador en Paraguay – Turquía lo alcanzaría, o ambos se acercarían en caso de empate.

La tabla de posiciones del grupo D del Mundial 2026

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El fixture del grupo D en el Mundial 2026