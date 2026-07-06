Dónde y en qué estadio se está jugando Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026

Todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre norteamericanos y europeos por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Este lunes, Estados Unidos se enfrenta a Bélgica por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo crucial para conocer al clasificado entre los 8 mejores. El partido estelar comienza a las 21 horas de la República Argentina, cuenta con el arbitraje del jordano Adham Makhadmeh y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

¿En qué estadio están jugando Estados Unidos vs. Bélgica?

El escenario designado para este atrapante compromiso correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, es el imponente Seattle Stadium (conocido habitualmente como Lumen Field), ubicado en la reconocida ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos.

Seattle Stadium, sede de la Copa del Mundo 2026. (Getty Images)

Este majestuoso recinto que llama la atención por el formato de una de sus tribunas detrás de un arco, también es famoso por su espectacular atmósfera acústica y por ser la casa de los Seattle Seahawks de la NFL y los Seattle Sounders de la MLS, cuenta con una capacidad para 69.000 espectadores.

El césped del estado de Washington, que vuelve a recibir al seleccionado estadounidense después de una década, luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta gran jornada mundialista, siendo una de las sedes estelares del certamen.

Seattle Stadium, sede de la Copa del Mundo 2026. (Getty Images)

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Qué canal pasa Estados Unidos vs. Bélgica

El compromiso entre Estados Unidos y Bélgica, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-. Además, se transmite a través de DAZN, TyC Sports y TyC Sports Play.

El cuadro final del Mundial 2026