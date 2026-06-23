¿Dónde y en qué estadio se está jugando Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026?

El duelo entre ingleses y ghaneses es el cuarto que recibe el recinto en lo que va de la Copa del Mundo.

Las selecciones de Inglaterra y Ghana se ven las caras este martes, desde las 17.00 en hora de Argentina, para poner en juego la primera posición del Grupo L en la segunda fecha del Mundial 2026, ya que ambos equipos salieron victoriosos en sus respectivos estrenos.

El encuentro se juega en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos. Se trata de un escenario multiuso situado en Foxborough, Massachusetts. El mismo cuenta actualmente con una capacidad para 68.756 espectadores y fue construido a un costado y en sustitución del viejo Foxboro Stadium, que fue demolido tras la inauguración del nuevo estadio en 2002.

El Gillette Stadium de Boston es la sede de los equipos New England Patriots de la NFL y New England Revolution de la MLS. No es un detalle menor que, al momento de su construcción, este recinto tuvo un costo de 325 millones de dólares, mientras que el arquitecto John Bolles fue quien estuvo a cargo de su diseño.

Entre los torneos más importantes que albergó antes del Mundial 2026, el Gillette Stadium tuvo acción de las ediciones 2003, 2005, 2007, 2009 y 2015 de la Copa de Oro de la Concacaf; la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2003 y la Copa América Centenario de 2016, con participaciones de los seleccionados de Brasil y Argentina, entre otros.

El estadio viene de estar repleto en el duelo entre Escocia y Marruecos.

Partidos asignados al Gillette Stadium de Boston en el Mundial

Un total de siete partidos fueron asignados al Gillette Stadium de Boston en el Mundial 2026, tres de los cuales ya fueron disputados.

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Haití 0-1 Escocia / 13 de junio

Irak 1-4 Noruega / 16 de junio

Escocia 0-1 Marruecos / 19 de junio

Inglaterra vs. Ghana / 23 de junio

Noruega vs. Francia / 26 de junio

Un partido de dieciseisavos de final

Un partido de cuartos de final

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