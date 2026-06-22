Dónde y en qué estadio se está jugando Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026

El Levi’s Stadium de la ciudad de San Francisco es el escenario designado para el partido por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.

Continúa desarrollándose la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En medio de ese panorama, en el último turno de esta jornada de lunes, Jordania y Argelia se encuentran frente a frente con el objetivo en común de cosechar la primera victoria tras arrancar con una caída.

No es un detalle menor que el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara, San Francisco, en Estados Unidos, es el escenario elegido para el cotejo entre jordanos y argelinos, por el Grupo J de la Copa del Mundo. Cabe destacar que, por esta misma zona, este propio lunes, Argentina consiguió la clasificación al superar a Austria por 2-0.

Inaugurado en 2014, está emplazado en el área metropolitana de San Francisco y es casa de los 49ers en la NFL. Con una capacidad para poco más de 72 mil espectadores, se diferencia de otros terrenos de juego en los Estados Unidos por ser cien por ciento de césped natural. Será el tercer partido en este estadio, luego de lo que fue el empate entre Suiza y Qatar y la victoria de Paraguay sobre Turquía.

Este magnífico recinto no es la casa de ningún equipo de la MLS, pero sí es un estadio que se ha habituado a recibir partidos de fútbol en el pasado reciente, porque ha sido sede de cuatro partidos de la Copa América Centenario en 2016, de la final de la Copa Oro de la Concacaf en 2017, de dos partidos de la Copa América 2024 y de una de las semifinales de la Copa Oro de la Concacaf disputada el año pasado.

Levi’s Stadium, sede del partido entre Jordania y Argelia por el Mundial. (Foto: Getty)

Tabla de posiciones del Grupo J

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El fixture del Grupo J