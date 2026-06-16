¿Dónde y en qué estadio se está jugando Noruega vs. Irak por el Mundial 2026?

Los nórdicos se enfrentan al seleccionado de Medio Oriente para cerrar la primera fecha del Grupo I de esta Copa del Mundo.

Este martes se disputa el penúltimo día de la primera fecha del Mundial 2026, en ese contexto, Noruega e Irak debutarán por el Grupo I en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts, completando el mismo grupo en el que Francia y Senegal abren en primer turno.

Será el segundo partido a albergarse en este recinto, luego de lo que fue el partido entre Escocia y Haití, por el Grupo C, el pasado viernes, que terminó en triunfo de los europeos por 1 a 0.

El Boston Stadium ya fue sede de un partido en esta Copa del Mundo. (Getty)

Boston Stadium, el escenario para Noruega vs. Irak

El Boston Stadium, mejor conocido como Gillette Stadium, se trata de un escenario multiuso situado en Foxborough, Massachusetts. El mismo cuenta actualmente con una capacidad para 68.756 espectadores y fue construido a un costado y en sustitución del viejo Foxboro Stadium, que fue demolido tras la inauguración del nuevo estadio en 2002.

El Gillette Stadium de Boston es la sede de los equipos New England Patriots de la NFL y New England Revolution de la MLS. No es un detalle menor que, al momento de su construcción, este recinto tuvo un costo de 325 millones de dólares, mientras que el arquitecto John Bolles fue quien estuvo a cargo de su diseño.

Entre los torneos más importantes que albergó antes del Mundial 2026, el Gillette Stadium tuvo acción de las ediciones 2003, 2005, 2007, 2009 y 2015 de la Copa de Oro de la Concacaf; la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2003 y la Copa América Centenario de 2016, con participaciones de los seleccionados de Brasil y Argentina, entre otros.

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Convocados de Noruega

ARQUEROS : Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford) y Sander Tangvik (Hamburgo).

: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford) y Sander Tangvik (Hamburgo). DEFENSORES : Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton) y Leo Ostigard (Genoa).

: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton) y Leo Ostigard (Genoa). VOLANTES : Thelonious Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo Glimt), Antonio Nusa (Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo) y Martin Odegaard (Arsenal).

: Thelonious Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo Glimt), Antonio Nusa (Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo) y Martin Odegaard (Arsenal). DELANTEROS : Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).

: Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid). DT: Stale Solbakken.

Convocados de Irak

ARQUEROS : Fahad Talib (Al-Talaba SC), Jalal Hassan (Al-Zawraa SC) y Ahmed Basil Fadhil (Al-Shorta).

: Fahad Talib (Al-Talaba SC), Jalal Hassan (Al-Zawraa SC) y Ahmed Basil Fadhil (Al-Shorta). DEFENSORES : Hussein Ali (Pogoń Szczecin), Manaf Younis (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port FC), Frans Dhia Putros (PERSIB Bandung), Akam Hashem (Al-Zawraa SC), Merchas Doski (Viktoria Pilzno) y Ahmed Yahya (Al-Shorta).

: Hussein Ali (Pogoń Szczecin), Manaf Younis (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port FC), Frans Dhia Putros (PERSIB Bandung), Akam Hashem (Al-Zawraa SC), Merchas Doski (Viktoria Pilzno) y Ahmed Yahya (Al-Shorta). VOLANTES: Zaid Ismail (Al-Talaba SC), Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg 08), Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Youssef Amyn (AEK Larnaka), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra FC), Ahmed Qasem (Nashville SC) y Ali Jasim (Al-Najma).

Zaid Ismail (Al-Talaba SC), Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg 08), Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Youssef Amyn (AEK Larnaka), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra FC), Ahmed Qasem (Nashville SC) y Ali Jasim (Al-Najma). DELANTEROS : Marko Farji (Venezia), Ali Al-Hamadi (Luton Town), Ali Yousif (Al-Talaba SC), Aymen Hussein (Al-Karma) y Mohanad Ali (Dibba SCC).

: Marko Farji (Venezia), Ali Al-Hamadi (Luton Town), Ali Yousif (Al-Talaba SC), Aymen Hussein (Al-Karma) y Mohanad Ali (Dibba SCC). DT: Graham Arnold.

Fixture del Mundial 2026