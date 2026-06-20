Dónde y en qué estadio se está jugando Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre europeos por la segunda jornada de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por la segunda fecha del Grupo F, la Selección de Países Bajos se enfrenta a la Selección de Suecia en un encuentro crucial que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este sábado 20 de junio, donde el conjunto neerlandés busca imponer su jerarquía táctica frente a unos siempre duros y ordenados suecos, que intentan sumar puntos vitales en esta fase de grupos.

¿En qué estadio están jugando Países Bajos vs. Suecia?

El escenario designado para este atrapante compromiso del Grupo F es el imponente Houston Stadium (conocido habitualmente como NRG Stadium), ubicado en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos. Este majestuoso recinto de última generación, famoso por su espectacular techo retráctil y por ser la casa de los Houston Texans de la NFL, cuenta con una capacidad para 68.777 espectadores.

NRG Stadium albergará el duelo entre Países Bajos y Suecia. (Foto: Getty).

El césped de Texas, que ya vivió acción en esta Copa del Mundo, luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta jornada mundialista, siendo una de las sedes clave del certamen.

Las tablas del Mundial

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El fixture del Mundial 2026