Dónde y en qué estadio se está jugando Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026

El Levi’s Stadium de la ciudad de San Francisco es el escenario designado para el partido por la tercera fecha del Grupo D de la Copa del Mundo.

Continúa desarrollándose la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. En medio de ese panorama, este jueves 25 de junio, Paraguay y Australia se encuentran frente a frente con la misión de finiquitar la clasificación rumbo a los 16avos de final del certamen.

Así las cosas, el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara, en San Francisco, Estados Unidos, es el escenario designado para este cotejo entre paraguayos y australianos, por el Grupo D de la Copa del Mundo. Se trata de un trascendental partido que tiene su puntapié inicial a las 23:00 horas de la República Argentina.

Inaugurado en 2014, está emplazado en el área metropolitana de San Francisco y es casa de los 49ers en la NFL. Con una capacidad para poco más de 72 mil espectadores, se diferencia de otros terrenos de juego en los Estados Unidos por ser cien por ciento de césped natural. Será el tercer partido en este estadio, luego de lo que fue el empate entre Suiza y Qatar y la victoria de Paraguay sobre Turquía.

Este magnífico recinto no es la casa de ningún equipo de la MLS, pero sí es un estadio que se ha habituado a recibir partidos de fútbol en el pasado reciente, porque ha sido sede de cuatro partidos de la Copa América Centenario en 2016, de la final de la Copa Oro de la Concacaf en 2017, de dos partidos de la Copa América 2024 y de una de las semifinales de la Copa Oro de la Concacaf disputada el año pasado.

El Levi’s Stadium alberga este partido. (Foto: Getty)

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