Qué puesto del Ranking FIFA ocupa Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial 2026

Por primera vez en su historia, la Selección de Uzbekistán está diciendo presente en un Mundial organizado por FIFA. En esta oportunidad, disputa el Grupo K, en el que se enfrentará a dos grandes seleccionados como los de Colombia y Portugal, más República Democrática del Congo, que volvió al certamen tras 52 años de ausencia.

Encabezado por Fabio Cannavaro como entrenador, el combinado asiático llegó a la Copa del Mundo en el puesto 50° del ranking FIFA, pero cayó cuatro posiciones luego de su debut ante Colombia, en el que perdieron por 3 a 1. Así las cosas, ante Portugal estará en el puesto 54.

Debido a que es un país con poca historia en el fútbol internacional, sumado a que esta será su primera experiencia en un Mundial, llega a su grupo como el peor ubicado en el ranking FIFA, ya que Portugal está 9° tras bajar cuatro puestos, mientras que Colombia es el 12° y RD Congo el 43°.

El camino de Uzbekistán hacia el Mundial 2026

Tras quedar ubicado en el segundo puesto del Grupo E en la segunda fase de las Eliminatorias de la AFC, en la tercera fase volvió a repetir esta posición al ser escolta de Irán, por lo que obtuvo el boleto directo al Mundial por primera vez en su historia, y relegó al repechaje a Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Una particularidad de este seleccionado es que luego de asegurarse la clasificación, la Federación de Fútbol de Uzbekistán tomó la decisión de despedir al bosnio Timur Kapadze de su cargo como entrenador y encarar el proceso mundialista con Fabio Cannavaro, que venía de dirigir en Dinamo Zagreb de Croacia.

El plantel de Uzbekistán en el Mundial 2026

ARQUEROS : Utkir Yusupov (Navbahor Namangan), Botirali Ergashev (Neftchi Fergana) y Abduvokhid Nematov (Nasaf Qarshi).

: Utkir Yusupov (Navbahor Namangan), Botirali Ergashev (Neftchi Fergana) y Abduvokhid Nematov (Nasaf Qarshi). DEFENSORES : Abdukodir Khusanov (Manchester City), Khozhiakbar Alizhonov (Pakhtakor Tashkent), Farrukh Sayfiev (Neftchi Fergana), Rustam Ashurmatov (Esteghlal FC), Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor Tashkent), Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi), Avazbek Ulmasaliev (OKMK Almalyq), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarkand), Bekhruz Karimov (Surkhon Termez) y Abdulla Abdullaev (Dibba SCC).

: Abdukodir Khusanov (Manchester City), Khozhiakbar Alizhonov (Pakhtakor Tashkent), Farrukh Sayfiev (Neftchi Fergana), Rustam Ashurmatov (Esteghlal FC), Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor Tashkent), Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi), Avazbek Ulmasaliev (OKMK Almalyq), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarkand), Bekhruz Karimov (Surkhon Termez) y Abdulla Abdullaev (Dibba SCC). VOLANTES : Akmal Mozgovoy (Pakhtakor Tashkent), Otabek Shukurov (FC Baniyas), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fergana), Odildzhon Khamrobekov (Tractor FC), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal FC), Aziz Ganiev (Al-Bataeh CSC), Sherzod Esanov (FC Bukhara) y Abbosbek Fayzullaev (Basaksehir).

: Akmal Mozgovoy (Pakhtakor Tashkent), Otabek Shukurov (FC Baniyas), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fergana), Odildzhon Khamrobekov (Tractor FC), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal FC), Aziz Ganiev (Al-Bataeh CSC), Sherzod Esanov (FC Bukhara) y Abbosbek Fayzullaev (Basaksehir). DELANTEROS : Eldor Shomurodov (Basaksehir), Igor Sergeev (Persépolis FC), Azizbek Amanov (Dinamo Samarcanda), Oston Urunov (Persépolis FC) y Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor Tashkent).

: Eldor Shomurodov (Basaksehir), Igor Sergeev (Persépolis FC), Azizbek Amanov (Dinamo Samarcanda), Oston Urunov (Persépolis FC) y Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor Tashkent). DT: Fabio Cannavaro.

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El fixture de Uzbekistán en el Mundial 2026