Dónde y en qué estadio se está jugando Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026

La espera terminó para el Grupo F del Mundial 2026. Tras el empate entre Países Bajos y Japón que abrió la zona, llega el momento para que Suecia y Túnez se vean las caras, este domingo desde las 22, en lo que promete ser un cruce de estilos en suelo mexicano. El encuentro cuenta con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez, quien hace su debut absoluto en una Copa del Mundo.

El duelo tiene lugar en la ciudad de Monterrey, ubicada en el Estado de Nuevo León, México. Se trata de una de las tres sedes que aporta el territorio mexicano a esta histórica cita organizada en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

El recinto que alberga el encuentro es el Estadio Monterrey, conocido popularmente como el Gigante de Acero o Estadio BBVA. Inaugurado en el año 2015, es considerado uno de los recintos más modernos de toda el continente. Cuenta con una capacidad para 53.500 espectadores y ofrece una postal icónica, ya que su ingenioso diseño visual permite apreciar desde las tribunas el contorno del Cerro de la Silla, un monumento natural desde las tribunas.

En cuanto a lo futbolístico, el conjunto escandinavo, comandado tácticamente por Graham Potter, asoma con la ambición de recuperar su mejor versión competitiva apoyado en la dupla ofensiva de Viktor Gyökeres y Alexander Isak. En la vereda de enfrente, las Águilas de Cartago buscan romper los pronósticos del grupo de la mano de figuras como Hannibal Mejbri y la solidez colectiva que pregona Sabri Lamouchi.

El fixture del Mundial 2026

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