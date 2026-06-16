Dónde y en qué estadio se jugará Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

Francia y Senegal se verán las caras este martes 16 de junio en Nueva Jersey, en uno de los partidos de la primera fecha de la Copa del Mundo 2026.

Llegó el día en el que debutará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el máximo candidato al título. Se trata de Francia, con figuras como Ousmane Dembelé, Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki y, principalmente, Kylian Mbappé, que se enfrentará ante Senegal en el Estadio MetLife.

Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, justo al cruzar el río Hudson desde Manhattan, este recinto erige como uno de los escenarios deportivos más imponentes y costosos del planeta. Inaugurado en el año 2010 con una inversión aproximada de 1.600 millones de dólares para reemplazar al mítico Giants Stadium, es conocido habitualmente por albergar los partidos de la NFL de los New York Giants y los New York Jets.

Con una capacidad que supera los 80.000 espectadores sentados, el estadio cuenta con una infraestructura vanguardista diseñada especialmente para brindar una experiencia de máxima comodidad. Entre sus características principales destacan sus cinco prestigiosos clubes de hospitalidad premium y más de 200 suites distribuidas en cuatro niveles distintos.

Sin embargo, el verdadero foco de atención tecnológica para este certame es la meticulosa transición de su superficie, reemplazando el césped artificial por un tapiz de hierba natural de última generación.

El MetLife Stadium ya abrió sus puertas en este Mundial, para el encuentro entre Brasil y Marruecos. Getty Images.

La trascendencia de este estadio va muchísimo más allá de albergar este duelo del Grupo I entre Francia y Senegal. Porque además fue designado por la FIFA para ser la sede de la gran final de la Copa del Mundo pautada para el próximo 19 de julio de 2026.

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Los partidos que se jugarán en el MetLife Stadium por la Copa del Mundo 2026

Fase de Grupos

Sábado 13 de junio de 2026: Brasil 1 – Marruecos 1 (Grupo C) Martes 16 de junio de 2026: Francia vs. Senegal (Grupo I) Lunes 22 de junio de 2026: Noruega vs. Senegal (Grupo I) Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador vs. Alemania (Grupo E) Sábado 27 de junio de 2026: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)

Rondas de Eliminación Directa

Martes 30 de junio de 2026: Partido de Dieciseisavos de final (Primero del Grupo I vs. Tercero de los grupos C/D/F/G/H) Domingo 5 de julio de 2026: Partido de Octavos de final (Ganador de la llave 76 vs. Ganador de la llave 78) Domingo 19 de julio de 2026: La Gran Final de la Copa del Mundo 2026

Fixture del Mundial 2026