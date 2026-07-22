Dos documentalistas vivieron el Mundial recorriendo el país y mostrando la pasión de los argentinos

"Una misma camiseta", la iniciativa de dos argentinos que palpitaron cada partido de la Selección en un punto distinto de nuestro territorio.

Se terminó el Mundial 2026 y nos dejó momentos inolvidables, alegrías y también tristezas. Pero, fundamentalmente, una nueva demostración de que el pueblo argentino es el más pasional del globo terráqueo. La Albiceleste acudió a una nueva final y emocionó a propios y extraños, en el lugar de los hechos y en cada rincón del país.

En medio de ese panorama, dos documentalistas argentinos le dieron forma a la iniciativa “Una misma camiseta”. A partir de la misma, recorrieron la República Argentina, viviendo cada partido del combinado encabezado tácticamente por Lionel Scaloni en un punto distinto del país y exponiendo la pasión de todo el pueblo.

Nacho y Maxi, los protagonistas de esta historia, empezaron la Copa del Mundo viviendo el primer partido de la Selección Argentina en la Villa 31. Luego fueron recorriendo el país a lo largo y a lo ancho hasta culminar el evento futbolístico más importante del planeta, acompañando a La Scaloneta contra España en pleno Obelisco.

Luego de iniciar el recorrido en la Villa 31, Nacho y Maxi se trasladaron hasta Malargüe, en el sur de la provincia de Mendoza, donde fueron recibidos en una casa de campo de una familia criadora de cabras. El tercer escalón fue Jujuy y Salta, en el río Pilcomayo, lugar donde las comunidades Wichí viven frente a Bolivia y Paraguay.

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Todo continuó en la provincia de Formosa, en el noreste de la República Argentina, con el objetivo de conocer los últimos gauchos de la zona. Luego llegó el turno de retornar a la provincia de Buenos Aires y reunirse con la Fundación Espartanos, quienes les enseñan a jugar al rugby a los ciudadanos que se encuentran en prisión.

Más tarde, la camioneta fue reemplazada por un vuelo hacia Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, para recalar en el famoso Canal de Beagle. El siguiente destino fue El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, para recorrer también la zona de El Chaltén, conociendo, paralelamente, el trabajo de los Parques Nacionales, antes de retornar definitivamente a Buenos Aires.