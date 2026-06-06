El 10 Gunner estuvo a punto de dejar el fútbol, pudo representar a Nigeria y ahora sueña en conquistar el segundo título mundial en la historia del seleccionado inglés.

Eberechi Eze, desequilibrante mediapunta que viene de coronarse campeón de Premier League con Arsenal, se ganó con solo 16 partidos disputados para la Selección de Inglaterra, de 2023 a esta parte, la confianza de Thomas Tuchel para ser uno de los 26 futbolistas que la representarán en el Mundial.

Su presente no es otra cosa que el premio a la perseverancia de aquel niño al que con apenas 12 años rechazó el club de sus amores por considerarlo “débil y disperso”. Esas palabras lo marcaron, pero no lo hicieron rendirse. Y es que los Gunners podrían no haber tenido que desembolsar casi 70 millones de euros para ficharlo a mediados del año pasado, porque él siempre había soñado jugar allí.

Tan duro fue el golpe para Eze que con 16 años pensó en dejar el fútbol para acumular más horas de trabajo como reponedor en un supermercado, actividad que compartía con los entrenamientos en las inferiores del humilde Millwall, donde le hicieron lugar. Pero sus destacadas actuaciones, que ya habían puesto en alerta a los seleccionados juveniles de Nigeria, país de origen de sus padres, promovieron su fichaje con Queens Park Rangers.

Recién terminó de adaptarse en 2018, tras un paso cedido por Waycombe, y completó un total de 111 partidos, en los que anotó 20 goles, para que Crystal Palace se decidiera a invertir 18 millones de euros en si fichaje. Sus sobresalientes actuaciones le valieron ser llamado a representar a la Selección mayor de Inglaterra por primera vez en 2023 y en Arsenal ya comenzaban a lamentarse por haberle cerrado las puertas a aquel niño.

Eze volvió al club que lo había rechazado para ser campeón.

Tras disputar 169 partidos, marcar 40 goles y conquistar tanto la FA Cup como la Community Shield con Las Águilas, los Gunners decidieron dejar de lamentarse por no haber sido capaces de retenerlo y se gastaron 70 millones para darle esa oportunidad postergada durante 14 años.

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Tal vez su modo de ofrecerle una disculpa fue la asignación del mismo número 10 que habían vestido en el club futbolistas de la talla de Dennis Bergkamp, Robin van Persie o Mesut Özil. Pero Eche, que ya disputó 44 partidos, anotó 10 goles y entregó 6 asistencias, además de ayudar al equipo a coronar en Premier League después de 28 años de sequía, demostró que eso también se lo ha ganado.

El grupo de Inglaterra en el Mundial

La Selección de Inglaterra compartirá el Grupo L del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con los seleccionados de Croacia, Ghana y Panamá. Su estreno será el miércoles 17 de junio ante el otro representativo europeo, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Data clave

70 millones de euros: pagó el Arsenal para fichar al mediapunta Eberechi Eze .

pagó el Arsenal para fichar al mediapunta . 16 partidos: disputó con Inglaterra, ganándose la convocatoria de Thomas Tuchel al Mundial.

disputó con Inglaterra, ganándose la convocatoria de al Mundial. 17 de junio: Inglaterra debuta en el Mundial contra Croacia por el Grupo L.