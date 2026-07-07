El agónico gol de Enzo Fernández para que Argentina le gane 3-2 a Egipto

El mediocampista le puso la cabeza a un centro medido de Lautaro Martínez y le permitió a La Albiceleste dar vuelta un partido que perdía 2-0. Los campeones del mundo ya están en cuartos, después de mucho sufrimiento.

La Selección Argentina pudo concretar en una ráfaga lo que parecía imposible. Ya en tiempo de adición, tras el empate decretado por Lionel Messi, Enzo Fernández le puso la cabeza a un centro medido de Lautaro Martínez y marcó el 3-2 para dar vuelta la historia.

ENZO APARECIÓ PARA EL 3 A 2



Sobre el final, Enzo Fernández marcó el 3 a 2 para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/gSML2Jiqyd — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Los campeones del mundo ya están en cuartos de final cuando parecía que el camino de la defensa del título se terminaba demasiado rápido. No apareció el fútbol, pero el corazón y el orgullo hicieron su parte. Y le tocó ser protagonista a un jugador que había sido clave en Qatar, pero que no estaba encontrando el juego que lo caracteriza en la presente edición del certamen FIFA.

Fue después que Julián Álvarez le robara la pelota a Mohamed Salah en el área propia, para trasladar y poner a correr a Lautaro Martínez, ese otro delantero con el que no suele compartir cancha. Pareció que El Toro tenía que apurarse en la carrera, pero prefirió tomarse un tiempo para medir el centro con el que buscaría a Enzo Fernández, que acompañó la jugada con fe y metió la frente para cambiarle el palo a Shobeir y desatar la locura.

Cuti Romero a los 79′, Lionel Messi a los 83′ y Enzo Fernández en el tercer minuto de adición hicieron posible el desahogo propio y de otros 38 millones de argentinos que se la habían visto muy feo cuando Egipto marcó el 2-0. Ahora será un placer disfrutar del duelo entre Suiza y Colombia que definirá el rival de cuartos de final. Y habrá que seguir trabajando, para corregir errores y seguir prolongando la estadía en un Mundial que nadie quiere que termine todavía.

¿Qué dijo Enzo Fernández tras su gol?

Enzo Fernández dialogó con la transmisión desde el terreno de juego, todavía con la Selección Argentina celebrando el triunfo agónico sobre Egipto que propició su gol. “Venía anhelando el gol hace tres años. Agradezco a Dios poder vivir estos momentos. Toda la gloria de él”, comenzó diciendo el mediocampista.

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“Recalcar a mis compañeros. Tenemos un grupo fenomenal, que nunca se da por vencido en la adversidad. Agradecerle a ellos, al cuerpo técnico, a la gente y a todos los que están en Argentina. Tengo compañeros de una calidad terrible y había que aprovechar esas jugadas en las que hay espacios”, agregó.

Y concluyó: “Ya pasaron cuatro años de Qatar. Vinimos a disfrutar de un Mundial más, a representar a nuestro país y obviamente a querer ganar nuevamente, porque al final el fútbol se olvida de lo que pasó. Venimos en busca de eso”.