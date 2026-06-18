El aviso de Gustavo Alfaro antes del segundo partido de Paraguay: “Se termina el Mundial y yo me voy”

Contundente manifestación del DT argentino antes del segundo duelo del seleccionado paraguayo en la Copa del Mundo, este sábado ante Turquía.

La Selección de Paraguay llega a su segundo partido en el Mundial, esta sábado ante Turquía, con todo el peso de la crítica por su decepcionante derrota 4-1 ante Estados Unidos en el estreno, que le valió críticas tanto a Gustavo Alfaro como a sus futbolistas.

En busca de dar un golpe de timón, sabiendo que todavía son concretas las chances de clasificar a dieciseisavos de final, el entrenador argentino pidió apoyo al plantel en conferencia de prensa y adelantó que no continuará en el cargo una vez que finalice el certamen FIFA.

“En la conferencia antes de jugar con Uruguay (por Eliminatorias) les dije que apoyen a los jugadores, que si querían criticar a alguien me criticaran a mí. A los jugadores defiéndanlos, porque se termina el Mundial y yo me voy. Son ellos los que seguirán representando al país. Si hablamos de resultados, péguenme a mí. Yo soy el responsable”, dijo Alfaro a la prensa paraguaya.

Con el correr de la rueda de prensa, El Profesor fue menos tajante en relación a su alejamiento, aunque dejó claro que no pasa por su cabeza ahora conversar con la Federación por una posible renovación. “Lo que menos nos interesa es pensar lo que pasará luego del Mundial”, manifestó.

Y agregó: “Le dije al presidente que hay cosas que quiero ver, hay respuestas que necesito. Pregunté si Paraguay resiste o no un proceso. Lo único que quiero es tratar de hacer un buen partido ante Turquia, luego del Mundial quiero ver a mi familia”.

¿Cuándo juega Paraguay vs. Turquía?

El partido entre Paraguay y Turquía se celebrará sobre la medianoche del sábado (en hora de Argentina) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California.

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