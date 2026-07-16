Tras la victoria sobre Inglaterra, el astro celebró con un mensaje en sus redes sociales que abrió el debate sobre una posible cábala.

Una vez consumada la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, las celebraciones quedaron atrás y comenzó el habitual desfile de publicaciones en redes sociales. Como resulta lógico, el mensajes que más repercusión generó en las redes sociales fue el de Lionel Messi. Pero esta vez no solo por tratarse del capitán argentino, sino por un detalle que despertó todo la teorías alrededor de una posible cábala.

“¡A LA FINAL! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo. ¡Vamos Argentina, carajo!“, escribió Leo en su cuenta de Instagram tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, junto a una serie de imágenes de una jornada inolvidable.

El posteo de Messi tras vencer a Inglaterra.

Sin embargo, no pasó demasiado tiempo para que varios hinchas notaran una increíble coincidencia: se trata del mismo mensaje que Leo había publicado, el 13 de diciembre de 2022, luego de la goleada por 3-0 frente a Croacia que depositó a la Selección Argentina en la final del Mundial de Qatar.

Para no dejar nada librado al azar, hasta se encargó de repetir la cantidad de emojis utilizados, ubicados en la misma zona del mensaje, y finalizó con el hashtag “Todos juntos”. Difícilmente sea casualidad. Si uno se pone detallista, la única diferencia radica en la cantidad de fotos publicadas: en 2022 subió un carrusel de 10 imágenes, mientras que ahora subió ocho del duelo con Inglaterra.

Inevitablemente, la coincidencia alimentó rápidamente las especulaciones una posible superstición del capitán de cara a la definición del torneo, intentando repetir todo paso que sea posible para buscar el bicampeonato del mundo. Porque sí, en un deporte, y una tierra como Argentina, donde las cábalas forman parte de la rutina diaria, hasta el mejor jugador del mundo tiene sus costumbres.

Publicidad

La publicación que subió Messi tras acceder a la final del mundo en 2022.

Ahora, con España esperando en la final del 19 de julio, será el momento de la verdad. El tiempo dirá la eficacia de lo que aparenta ser la cábala del ’10’, aunque nadie le quita a los hinchas la ilusión. los fanáticos ya empieun nuevo motivo para ilusionarse. Después de todo, la última vez que Messi escribió exactamente ese mensaje, la historia terminó con la Copa del Mundo en manos de la Selección Argentina.

La palabra de Messi tras el partido

Más allá de la curiosidad en redes sociales, el propio Messi ya había dejado en claro minutos antes que la clasificación tenía un significado especial. “Cuando empezamos a entrar en el himno vivimos sensaciones especiales. No era una victoria más, era algo que quería el pueblo argentino. Este grupo es increíble”, expresó tras el encuentro.

Publicidad

También aprovechó para enviarle un mensaje a los millones de argentinos que acompañan a la Selección desde distintas partes del mundo. “Disfruten de este momento como lo hacemos nosotros. Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Conseguimos lo que todos queríamos. Ahora que sea lo que Dios quiera”, afirmó.