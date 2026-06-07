El encuentro de Santiago Beltrán con Dibu Martínez tras su debut en la Selección Argentina: “Es un orgullo”

El joven arquero de River Plate sumó sus primeros minutos en el equipo de Lionel Scaloni y logró mantener su arco en cero.

En el Kyle Field de Texas, la Selección Argentina abrió su preparación para el Mundial 2026 con victoria por 2-0 ante Honduras en el primero de sus amistosos en Estados Unidos. Aunque no fue convocado para la gran cita, Santiago Beltrán fue parte de este duelo en el tramo final.

El arquero de 21 años tomó el lugar de Juan Musso a 15 minutos del final para concretar su primera participación en la Mayor. Tras la victoria de la Albiceleste con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, el arquero expresó sus sensaciones ante las cámaras de TyC Sports.

“Muy contento, no lo puedo creer. No lo imaginaba hace un año, pero intento vivir del presente, disfrutarlo y seguir creciendo”, explicó primero el jugador que debutó este año en la Primera del Millonario y se ganó rápidamente el puesto de titular.

Santiago Beltrán debutó en la Selección Argentina. (Foto: Getty)

En medio de una de sus respuestas, Dibu Martínez apareció para mostrarle su apoyo. “¡Vamos, papá!”, lo tomó de los hombros y gritó el arquero de Aston Villa, que se recupera de una fractura, por lo que no sumó minutos ante el elenco centroamericano este sábado.

Sobre el campeón en Qatar 2022, Beltrán resaltó: “Es un ejemplo. Me acompaña y me ayuda. Todos los arqueros me dan tranquilidad y sobre todo me corrigen para seguir creciendo”.

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"NO LO PUEDO CREER… INTENTO VIVIR EL PRESENTE Y SEGUIR CRECIENDO" 🧤🇦🇷



Santiago Beltrán habló con @matipelliccioni luego de su debut en el arco de la Selección Argentina. pic.twitter.com/tkhoJSWtOB — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Tras ello, se refirió a su presente: “Hace 5 o 6 años atajaba en un intercountry, en Club Pueyrredón, en Pilar. Se dio todo muy rápido. Intento digerirlo de la mejor manera. Es un orgullo, estoy muy contento”.

Datos clave

Santiago Beltrán: debutó en la Selección Argentina a los 21 años ante Honduras.

debutó en la Selección Argentina a los 21 años ante Honduras. Argentina 2-0 Honduras: triunfo en Texas con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

triunfo en Texas con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Dibu Martínez: felicitó al arquero debutante; no jugó porque se recupera de una fractura.