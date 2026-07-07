Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

El gol agónico de Messi para que Argentina le empate a Egipto en el Mundial 2026

El capitán marcó el 2-2 faltando cinco minutos.

El gol agónico de Messi para que Argentina le empate a Egipto en el Mundial 2026
© ElsaEl gol agónico de Messi para que Argentina le empate a Egipto en el Mundial 2026

Y el ’10’ tuvo revancha. Luego de fallar un penal y cuando la historia parecía terminarse, apareció Lionel Messi para que Argentina le empate el partido a Egipto, por los octavos de final del Mundial. Faltando cinco minutos, el capitán la agarró de aire dentro del área y sacó un misil que venció las manos del arquero y estamó el 2-2. Luego, en tiempo agregado Enzo Fernández lo dio vuelta con un cabezazo que terminó de desatar el festejo albiceleste.

+ Seguinos en

Artículo en desarrollo

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones