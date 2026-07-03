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Mundial 2026

El gol de Lisandro Martínez para el 2 a 1 de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026

En el comienzo del tiempo suplementario, el central le rompió el arco a Vozinha.

Lisandro Martínez celebra su gol.
© GettyLisandro Martínez celebra su gol.

Luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios de los 16avos de final, la Selección Argentina fue al tiempo suplementario ante la Selección de Cabo Verde en búsqueda de definir al rival de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

En el primer córner que tuvo en el tiempo suplementario, la Albiceleste volvió a pegar. Luego de un centro de Messi, Alexis Mac Allister la peinó en el primer palo y en el segundo apareció Lisandro Martínez para romperle el arco a Vozinha.

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El defensor central controló la pelota en el segundo palo, allí enganchó para su pierna izquierda y remató fuerte al primer palo del arquero caboverdino, que estiró su brazo pero nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.

Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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