El golazo de Julián Álvarez para el 2 a 1 de Argentina a Suiza

La Selección Argentina no podía penetrar en la defensa de Suiza, que con un hombre menos aguantaba el 1 a 1 soñando con los penales. Sin embargo, a los 6′ del segundo tiempo de la prórroga, apareció Julián Álvarez para poner al equipo en ventaja con un golazo al ángulo.
La Albiceleste tocaba y no podía entrar. Ya estaban los tres nueves en cancha, pero ninguno de los pocos centros lanzados era lo suficientemente preciso para encontrar el 2 a 1. Parecía que la igualdad se iba a mantener hasta los 120′, pero la Araña tenía otros planes.
El delantero del Atlético de Madrid agarró el balón, levantó la cabeza y sacó un remate a colocar al ángulo superior izquierdo de Kobel. El arquero voló para la foto pero no pudo hacer absolutamente nada para evitar el grito de golde los de Lionel Scaloni.
¡FSDKLFSDKLFJDKLSFJDSKFJDKLSJF PERO QUÉ GOLAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO POR DIOS!— TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026
A los 112', JULIÁN ÁLVAREZ puso el 2-1 ante Suiza en los cuartos de final. pic.twitter.com/QikHSi8CxL