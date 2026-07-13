Atlanta se prepara para recibir el Argentina vs. Inglaterra con seguridad reforzada

Argentina e Inglaterra serán los protagonistas de uno de los partidos correspondientes a las semifinales que promete ser de las más históricas en la Copa Mundial. De por sí, será un duelo que se llevará todas las miradas: la rivalidad tanto política como futbolística tiene a todos a la expectativa, tanto que la seguridad de la ciudad de Atlanta, donde se disputará el partido este 15 de julio, ya confirmó que reforzará el operativo para el partido.

El Departamento de Policía de Atlanta (APD) ya advirtió ser consciente que tendrán que ampliar el operativo en comparación a lo que fue su planificación en los partidos anteriores del Mundial. Además, el organismo tomó nota enseguida sobre lo que ya sucedió lamentablemente en otras ciudades en las que, apenas confirmado el cruce, se produjeron algunos incidentes entre grupos de ambas parcialidades.

A propósito del plan de las fuerzas armadas locales, se espera que alrededor de 10 mil ingleses se trasladen de Mami hacia Atlanta en las próximas horas, por lo que se presume que Argentina vuelva a ser local, pero en este caso sin tanta diferencia en las tribunas como en los partidos anteriores del Mundial 2026.

Por otro lado, cabe recordar que tanto Argentina como Inglaterra ya visitaron Atlanta: la Albiceleste jugó contra Egipto el partido de los Octavos de Final, mientras que el elenco británico se midió a República Democrática del Congo en Dieciseisavos de Final.

El estadio de Atlanta, en donde se jugará el Argentina vs. Inglaterra. Getty Images.

Historia de Argetina con Inglatera en el Mundial 2026

A lo largo de la historia de los Mundiales, la rivalidad entre Argentina e Inglaterra regaló algunos de los partidos más icónicos y cargados de tensión en el fútbol. Hasta la fecha, ambas selecciones se han visto las caras en la Copa del Mundo en cinco ocasiones, con un historial que favorece levemente a los europeos con tres victorias frente a dos de la Albiceleste.

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Los choques van desde el triunfo inglés en la fase de grupos de Chile 1962 hasta la recordada victoria de también los “Tres Leones” por 1-0 en la segunda fecha de Corea-Japón 2002, siendo este el último antecedente mundialista entre ambos antes del cruce de este 15 de julio.

De igual modo, no hay dudas en que los episodios más recordados ocurrieron en las instancias de eliminación directa. En los cuartos de final de México 1986, Diego Maradona inmortalizó el encuentro al marcar la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, sellando un triunfo argentino por 2-1 con un fuerte trasfondo geopolítico. Doce años más tarde, en los octavos de final de Francia 1998, volvieron a protagonizar una batalla épica que incluyó la expulsión de David Beckham y un empate 2-2 que terminó definiéndose a favor de Argentina en una tanda de penales que tuvo como protagonista principal a Carlos Roa.

En síntesis

Atlanta reforzará el operativo de seguridad para la semifinal del 15 de julio.

reforzará el operativo de seguridad para la semifinal del 15 de julio. La Policía de Atlanta ampliará el control por incidentes previos entre ambas parcialidades.

ampliará el control por incidentes previos entre ambas parcialidades. Unos 10 mil ingleses viajarán desde Miami hacia Atlanta para presenciar el partido.