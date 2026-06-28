El golazo de tiro libre de Lionel Messi ante Jordania para extender su récord en el Mundial 2026

El delantero ingresó en el complemento y gritó el tercero de la noche para la Albiceleste.

Por la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección Argentina enfrenta este sábado a su par de Jordania en el AT&T Stadium de Dallas. La Albiceleste ya aseguró su presencia en 16avos de final, por lo que Lionel Messi inició el partido desde el banco de suplentes.

En ese contexto, Lionel Scaloni aprovechó para rotar el equipo y darles rodajes a los jugadores que menos participaron en los dos primeros duelos. Dibu Martínez y Lautaro Martínez son los únicos titulares que repiten ante el combinado jordano.

Ante la diferencia de jerarquía, Argentina no tardó en marcar la primera diferencia con un tiro libre de Giovani Lo Celso. Antes del entretiempo, Lautaro Martínez estiró la diferencia a través de un penal. En la reanudación, Musa Al-Taamari descontó para los asiáticos.

Con el 2-1 parcial en el marcador, Lionel Messi volvió a gritar en este Mundial, esta vez de tiro libre y a pocos minutos de su ingreso. En otra floja reacción del arquero y del armado de su barrera, el de Inter Miami aprovechó para continuar estirando su récord en la cita de la FIFA.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Leo Messi de tiro libre para cerrar el estadio ⭐️



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Con el tanto de esta noche, el rosarino llegó a 19 goles en Mundiales, alejándose como el máximo anotador. Ahora, lidera la tabla con 3 goles de diferencia sobre sus escoltas, Miroslav Klose y Kylian Mbappé, que pelea por alcanzarlo en esta cita.

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Además, con este tiro libre, Messi se convirtió en el primer jugador de la historia de los Mundiales en meter goles en 7 partidos consecutivos de este evento. Así, dejó atrás a Just Fontaine y Jairzinho, en 1958 y 1970, respectivamente.

El cuadro del Mundial 2026

Datos clave

19 goles alcanzó Lionel Messi en Mundiales para consolidarse como el máximo anotador histórico.

alcanzó Lionel Messi en Mundiales para consolidarse como el máximo anotador histórico. AT&T Stadium de Dallas albergó el partido de fase de grupos entre Argentina y Jordania.

albergó el partido de fase de grupos entre Argentina y Jordania. Dibu Martínez y Lautaro Martínez fueron los únicos titulares que repitieron ante el combinado jordano.