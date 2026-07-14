El insólito penal que cometió Lucas Digne y que Mikel Oyarzabal cambió por gol en Francia vs. España

España se puso en ventaja en el clásico luego de una imprudencia del lateral izquierdo francés, quien cometió un clarísimo penal.

Francia era el dueño del partido desde la tenencia del balón, pero no lograba romper la paridad frente a España en la semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero cuando, de a poco, los ibéricos se acercaban al arco de Mike Maignan, el defensor Lucas Digne cometió un clarísimo penal sobre Lamine Yamal.

El lateral izquierdo que milita en las filas de Aston Villa quiso rechazar el balón ante la presencia del extremo de Barcelona, pero cuando buscó rematar, se topó con la humanidad del español. Una insólita infracción que podría haberse evitado si estaba atento a la jugada.

A raíz de ello, el delantero Mikel Oyazarbal, a los 22 minutos de la primera mitad, cambió la infracción por gol y adelantó al elenco que se consagró campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y que, en la actualidad, es dirigido por Luis De la Fuente.

En lo que va de la Copa del Mundo, el atacante que milita en las filas de Real Sociedad lleva cinco goles en los siete partidos que afrontó, donde fue titular en cada uno de ellos y disputando 470 minutos, sin tener en cuenta el duelo actual contra el cuadro que lidera Didier Deschamps.

El penal de Lucas Digne sobre Lamine Yamal

¡PENAL PARA ESPAÑA!



Lucas Digne intentó despejar y le pegó a Lamine Yamal.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/3jgqEbQ5yD — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

El gol de Mikel Oyarzabal

¡GOL DE ESPAÑA! 🇪🇸 Oyarzabal cambia penal por gol y abre el marcador



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El cuadro final del Mundial 2026