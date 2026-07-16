Oscar Ruggeri: ”Argentina está merecidamente en la Final del Mundial”

El Cabezón se deshizo en elogios para con el combinado dirigido por Lionel Scaloni, luego de la victoria 2 a 1 sobre Inglaterra.

La Selección Argentina jugará otra vez la Final de la Copa del Mundo. En este caso, tras consagrarse en Qatar 2022, se presentará en el último partido de Estados Unidos, México y Canadá 2026 gracias a su histórica victoria sobre Inglaterra 2 a 1 en el Estadio de Atlanta este miércoles 15 de julio.

A pesar de iniciar perdiendo en los primeros minutos del segundo tiempo con un tanto de Anthony Gordon, la Scaloneta se repuso y, con autoridad, primero logró el empate mediante un lanzamiento de media distancia de Enzo Fernández y luego sentenció el duelo a través de un centro de Lionel Messi que fue cabeceado por Lautaro Martínez.

Ante semejante triunfo, el que opinó fue Oscar Ruggeri, que se encuentra en Norteamérica por su labor en ESPN, pero en esta ocasión compartió conceptos con ‘La Central Deportiva’ de Cadena 3 Santa Fe: ”El segundo tiempo de Argentina fue brillante, se lo llevó puesto a Inglaterra”.

Asimismo, ya con vistas a lo que será el domingo 19 de julio, el Cabezón agregó: ”Hay que disfrutar de lo que están haciendo estos chicos porque la verdad es extraordinario. El primer tiempo fue parejo, el segundo tiempo los pasamos por arriba. Argentina está merecidamente en la Final de Mundial”.

Oscar Ruggeri opinó de la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra por 2 a 1. Getty Images.

Para cerrar, soltó una chicana relacionada a las victorias que la Selección Argentina acumula frente a Inglaterra con la camiseta azul (Cuartos de Final de México 1986, Octavos de Final de Francia 1998 y Semifinal del Mundial 2026): ”Estos van a ver la camiseta azul y van a disparar”.

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Argentina ahora irá con España por la Final del Mundial 2026

Luego de dejar en el camino a Inglaterra, la Selección Argentina chocará con España, que en su turno venció 2 a 0 a Francia en Dallas. El encuentro que definirá al campeón del certamen se desarrollará este domingo 19 de julio desde las 15 horas local en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

En síntesis