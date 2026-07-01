Cabo Verde llega con grandes sueños al partido ante Argentina: “Vamos a ganar 1-0”

En Cabo Verde todavía no tienen intenciones de despertar del sueño del primer Mundial en toda su historia, en el que han sido capaces de clasificar a dieciseisavos de final dejando en el camino a Uruguay, sin ser superados por España y todavía invictos, más allá de no conocer tampoco de victorias.

La posibilidad de enfrentar a la Selección Argentina, campeona defensora, y a Lionel Messi, para una amplia mayoría de sus futbolistas el mejor de todos los tiempos, podía verse como el broche de oro de esa participación fundacional en el certamen FIFA, pero lo que destaca en realidad es la ilusión de seguir avanzando, contra todos los pronósticos.

Así lo hizo saber el presidente caboverdiano José María Neves en su pronóstico. “Vamos a ganar 1-0”, se pronunció en la previa del partido que este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami definirá un nuevo clasificado a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Más allá del deseo natural de conseguir una victoria, en Cabo Verde ya hay encomendada una misión diplomática que tiene que ver con hacer entrega al mismísimo Lionel Messi de una camiseta del seleccionado, con su nombre y el número 10 en la espalda.

En Cabo Verde sueñan con seguir haciendo historia.

“Es un gran honor enfrentar a Lionel Messi y a la Selección Argentina. Messi es un grande y es muy respetado en Cabo Verde. Para los caboverdianos es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol. Es importante, una honra y un orgullo jugar contra él”, manifestó el máximo mandatario de la nación africana.

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Responsabilidad y disciplina

Bubista, entrenador de Cabo Verde, se manifestó apenas supo que el cruce de dieciseisavos de final lo pondría cara a cara con los vigentes campeones del mundo: “Jugaremos con responsabilidad, sabiendo que Argentina tiene a los mejores jugadores del mundo y a Lionel Messi, quien, para muchos, es el mejor de todos los tiempos. Sabemos las dificultades que enfrentaremos, pero siempre intentaremos superarlas sin miedo y con disciplina”, aseguró.

La premonición de Vozinha

Semanas antes del inicio del Mundial, Vozinha había manifestado que tenía el sueño de jugar un partido contra Lionel Messi, algo que podrá cumplir este viernes 3 de julio cuando la Selección de Cabo Verde se enfrente con Argentina por el pase a los octavos de final del Mundial.

“Poder jugar contra Argentina sería buenísimo, porque Messi es para mí el mejor jugador de todos los tiempos y yo sinceramente disfrutaría mucho de jugar contra él, quién sabe poder cambiar la camiseta”, manifestó como premonición en una entrevista concedida a TNT Sports.

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