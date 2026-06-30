Cuál es el significado de “Vozinha”, apodo del arquero viral de Cabo Verde, próximo rival de Argentina

La historia del nacimiento del mote que popularizó el arquero de 40 años, quien cumplirá el sueño de enfrentar a Lionel Messi.

Con su clasificación a los dieciseisavos de final, eliminando a Uruguay y siendo segunda de España en el Grupo H, la Selección de Cabo Verde ya se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Tan cierto es que no acumuló victorias a lo largo de toda la primera fase como que ha logrado mantenerse invicta en los primeros tres partidos de su primera participación histórica en el certamen FIFA.

Junto al voluntarioso seleccionado africano, ha crecido la imagen de su arquero Josimar Días, mejor conocido como Vozinha, quien ya ha logrado dejar en dos oportunidades su valla invicta, ante España y Arabia Saudita, quien en lo que va de la Copa del Mundo ha ganado 17 millones de seguidores más de los que tenía en Instagram antes del inicio de la competencia.

Una historia curiosa en torno a la figura del guardametas que ya tiene 40 años y que este 30 de junio quedó en libertad de acción tras la finalización de su vínculo con el Chaves de la Liga 2 de Portugal es precisamente el origen de su apodo, que se remonta a su infancia.

¿Qué significa Vozinha?

Traducido al español, vozinha significa abuelita. En diálogo con la FIFA, él mismo se encargó de explicar que de pequeño jugaba al fútbol en las calles con compañeros mucho más grandes y que cuando estos lo lastimaban corría a casa de sus abuelos a buscar consuelo y protección.

Vozinha es furor a nivel mundial.

Burlándose de él, en el barrio comenzaron a llamarlo Vozinha. “Al principio no me gustaba, me volvía loco. Sin embargo, cuando llegué a Angola había otro portero que se llamaba Josimar. Entonces dije: ‘No voy a poner Josimar II en la camiseta’. Y si todo el mundo me conocía como Vozinha en Cabo Verde, así se iba a quedar”, recordó el arquero viral del Mundial 2026.

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Cumplirá el sueño de enfrentar a Messi

Semanas antes del inicio del Mundial, Vozinha había manifestado que tenía el sueño de jugar un partido contra Lionel Messi, algo que podrá cumplir este viernes 3 de julio cuando la Selección de Cabo Verde se enfrente con Argentina por el pase a los octavos de final del Mundial.

“Poder jugar contra Argentina sería buenísimo, porque Messi es para mí el mejor jugador de todos los tiempos y yo sinceramente disfrutaría mucho de jugar contra él, quién sabe poder cambiar la camiseta”, manifestó como premonición en una entrevista concedida a TNT Sports.

Data clave

Vozinha enfrentará a la Selección de Argentina el viernes 3 de julio.

enfrentará a la Selección de Argentina el viernes 3 de julio. 17 millones de seguidores nuevos sumó el arquero en Instagram durante el certamen.

de seguidores nuevos sumó el arquero en Instagram durante el certamen. Cabo Verde clasificó a los dieciseisavos de final tras eliminar a Uruguay.