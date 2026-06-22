El penal que erró Lionel Messi en Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

El astro albiceleste malogró una pena máxima en el inicio del partido de la segunda fecha de la fase de grupos.

En el comienzo del partido entre la Selección Argentina y Austria por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, sucedió un hecho inusual: Lionel Messi erró un penal. En una de las primeras acciones del encuentro, Lautaro Martínez recibió una falta adentro del área y, tras la revisión del VAR, se sancionó infracción. Pero el astro esta vez falló…

Lionel Messi, tras errar el penal en Argentina – Austria por el Mundial 2026. (Getty Images)

Tras una buena jugada colectiva, el Toro estaba a punto de definir y fue bajado por dos defensores europeos. La tecnología revisó, llamó al árbitro y se confirmó la pena máxima, por lo que se hizo cargo el rosarino de 38 años, como habitualmente sucede. Sin embargo, el ’10’ y capitán pateó cruzado y la pelota se fue apenas pegado al palo izquierdo del arco.

Apenas habían transcurrido 8 minutos del primer tiempo, cuando el nacido en la ciudad santafesina erró el penal que podía significar la ventaja de Argentina ante Austria en el comienzo del compromiso correspondiente a la segunda fecha del Mundial. En ese sentido, Messi dejó pasar una oportunidad inmejorable para romper el cero en el marcador, que podía ser muy clave.

¡ERRÓ LEO! 🇦🇷 Leo Messi no pudo convertir el penal y todo sigue igual 🫂 ¡Vamos Capitán!



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Lo cierto es que Lionel malogró la pena máxima, pero vale aclarar que su disparo no fue atajado, sino que la tiró afuera. Inmediatamente después de ver lo desviado que se fue su remate, se tapó la cara en un claro reflejo por la inmensa bronca, producto de haber dejado pasar una chance altísima. Así las cosas, el arranque del partido tuvo una jugada determinante, que no aprovechó.

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Cabe recordar que es el tercer penal que erra en una Copa del Mundo. A lo largo de sus seis Mundiales con la Selección Argentina, Messi malogró contra Islandia en 2018 por la primera fecha y que aún se recuerda. Años después, no pudo convertirlo ante Polonia en 2022 y ahora volvió a ocurrir exactamente lo mismo este lunes frente a Austria en 2026.

El gol de Lionel Messi para el 1-0 en Argentina – Austria

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Leo Messi para abrir el marcador y ser el máximo goleador⭐️



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