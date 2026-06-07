El posteo de Tomás Aranda tras su debut en la Selección Argentina y los elogios de Scaloni

El juvenil de Boca hizo su estreno absoluto en el amistoso ante Honduras y agradeció a través de sus redes sociales.

Este sábado por la noche, Tomás Aranda tuvo su debut absoluto en la Selección Argentina, en el partido contra Honduras correspondiente a un amistoso internacional en la previa de lo que será la Copa del Mundo 2026 y que sirve como preparación final. En ese sentido, el joven talentoso rompió el silencio a través de sus redes sociales con un posteo tras su estreno.

A falta de 9 minutos para el cierre del encuentro, Lionel Scaloni lo mandó a la cancha para que tenga sus primeros instantes con la Mayor. Fiel a su estilo tan característico, el futbolista de Boca se mostró con mucha soltura y atrevimiento, apelando a su gambeta indescifrable. De hecho, estuvo muy cerca de convertir un gol, con un violento remate de media distancia que le atajó el arquero rival.

¡GRAN REMATE DE ARANDA!



La joya de Boca disparó desde afuera del área y se encontró con la respuesta de Menjivar. pic.twitter.com/G5DEGo81CR — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Lo cierto es que, horas más tarde del amistoso internacional ante Honduras, el jugador se expresó en su cuenta personal de Instagram. “Con orgullo me toca debutar en esta selección soñada“, manifestó Aranda en primera instancia en el posteo que emitió. Inmediatamente después, el mediocampista ofensivo también expresó: “Gracias a todos los que confían en mí“.

El futbolista subió una publicación con imágenes de él durante el partido. Como no podía ser de otra manera, la primera de ellas fue el contacto inicial que tuvo con la pelota, lo que significa un antes y un después en su carrera prometedora y que cambió drásticamente en lo que va del 2026. Otro detalle importante a tener en cuenta es que cerró el carrete con una selfie pegado a la tribuna.

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Scaloni analizó el debut de Tomás Aranda en la Selección

Durante la conferencia de prensa protocolar, el entrenador de la Selección Argentina analizó el debut de Tomás Aranda. “Tiene potrero, juega bien y quiere la pelota“, destacó Scaloni en primera instancia. “Entró masticando chicle como si estuviera en su casa, yo le dije: ‘sacate el chicle’“, confesó el director técnico sobre el momento previo a saltar al campo de juego en Texas.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Entrena comiendo chicle porque está muy tranquilo, se siente muy bien“, añadió pocos segundos más tarde el oriundo de Pujato sobre el juvenil. Sin ir más lejos, antes de cerrar su discurso sobre el volante creativo, culminó: “Está cómodo y es un chico que juega bien, hay que darle tiempo“.

🗣️ "ARANDA JUEGA Y ENTRENA COMIENDO CHICLE PORQUE ESTÁ TRANQUILO"



Scaloni y un divertido detalle sobre el debut de Tomás Aranda con la Selección Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/XsWR18Qn5W — Diario Olé (@DiarioOle) June 7, 2026