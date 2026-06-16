El estreno de la Albiceleste en el captó la atención de todo el país, alcanzando picos de televidentes sumamente altos. Repasá cómo evolucionaron las medidas de las distintas transmisiones a lo largo del partido.

La pasión mundialista volvió a quedar reflejada frente a las pantallas desde el primer minuto. El debut de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026 paralizó al país y los números de audiencia así lo confirmaron al dispararse desde mucho antes del pitazo inicial. Con millones de personas siguiendo cada detalle de la previa y el partido a través de las distintas opciones de transmisión, la expectativa por el estreno de la Albiceleste se tradujo en cifras de rating realmente impactantes.

Los primeros picos importantes llegaron incluso antes del inicio del encuentro. Durante la cobertura previa, Telefe lideró cómodamente con 27.8 puntos de rating, mientras que TyC Sports alcanzó 13.8. Más atrás apareció DSports con 1.5 puntos, confirmando el enorme interés que generó el arranque de la participación argentina en la Copa del Mundo.

Una vez que la pelota comenzó a rodar, los números dieron un nuevo salto. Apenas iniciado el partido, según el periodista Nacho Rodríguez, Telefe trepó hasta los 36.1 puntos, mientras que TyC Sports escaló a 14.8, ambos registrando picos destacados. Por su parte, la suma entre TV Pública y DSports alcanzó los 2.0 puntos, elevando todavía más el alcance de la transmisión hasta un total de 52.9 puntos de rating.

Al finalizar el primer tiempo, la estadística no sufrió grandes alteraciones: Telefe lideró von un promedio de 36.9 puntos, mientras que TyC Sports alcanzó los 15.5 y el conjunto de TV Pública con DSports registró 2.8. De esta manera, el partido alcanzó un promedio acumulado de 55.2 puntos de rating sumando todas las señales medidas.

Vale destacar estos números no contemplan a quienes eligieron ver el partido mediante la plataforma de streaming Disney+, por lo que la audiencia total fue todavía mayor.

Los números del rating de Argentina vs. Argelia

Rating de la previa de Argentina vs. Argelia

Telefe: 27.8 puntos

27.8 puntos TyC Sports: 13.8 puntos

13.8 puntos DSports: 1.5 puntos

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Rating con el partido ya iniciado

Telefe: 36.1 puntos

36.1 puntos TyC Sports: 14.8 puntos

14.8 puntos TV Pública + DSports: 2.0 puntos

Promedio del primer tiempo