El reclamo de Uruguay a la FIFA por Fernando Muslera

La Selección de Uruguay inició una importante gestión en la previa del encuentro que estará disputando este 15 de junio frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Se trata de un reconocimiento que pretenden desde la AUF que se le haga a Fernando Muslera, tal como se le está haciendo a aquellos jugadores que participaron de 5 campeonatos mundiales. Este selecto grupo está exhibiendo en la manga de la camiseta un parche distintivo que lo considera como una ”leyenda” de la competencia.

Y resulta que la FIFA no consideró al arquero de Estudiantes de La Plata, porque, al parecer, no le computaron su asistencia en Qatar 2022 dado que no sumó minutos en ninguno de los tres partidos en los que jugó la Celeste (quedó eliminado en la primera fase).

No obstante, las autoridades charrúas enviaron un reclamo indicando que Muslera integró los planteles que participaron de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y, como se describe anteriormente, Qatar 2022, y que, por esa razón, debe ser reconocido como tal. Sin embargo, todavía no hubo respuesta, por lo que lo más probable es que el estreno en el Mundial 2026 vs. Arabia Saudita sea sin el logotipo mencionado.

AL WAKRAH, QATAR – DECEMBER 02: Fernando Muslera of Uruguay is seen prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 Group H match between Ghana and Uruguay at Al Janoub Stadium on December 02, 2022 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Debut y cronograma de la Selección de Uruguay en la Copa del Mundo 2026

La selección de Uruguay integra el Grupo H del Mundial 2026 y disputará sus tres encuentros de la primera fase en un lapso de once días, alternando sedes entre Estados Unidos y México.

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La Celeste inicia su camino hoy, lunes 15 de junio, enfrentando a Arabia Saudita en el Estadio de Miami; posteriormente, el domingo 21 de junio, volverá a presentarse en el mismo recinto de Florida para medirse ante Cabo Verde por la segunda jornada; finalmente, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa cerrará la fase de grupos el viernes 26 de junio en un electrizante duelo frente a España, compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara.

En síntesis