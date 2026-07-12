El tierno momento de Julián Alvarez junto a su hijo luego de la victoria de Argentina ante Suiza por el Mundial

Julián Alvarez fue el héroe en la victoria de Argentina ante Suiza por 3 a 1 en los cuartos de final del Mundial 2026. Con un verdadero golazo de media distancia en el tiempo suplementario, la ‘Araña’ puso el 2 a 1 parcial y encaminó la clasificación de su equipo a las semifinales del certamen.

Luego del encuentro y de los festejos con los jugadores en el campo de juego, el argentino subió a la tribuna para celebrar junto a su familia y amigos. Allí además se viralizó un tierno momento que vivió junto a Amadeo, su primer hijo, que tan solo tiene siete meses de vida.

Es que, tras la calma por la clasificación, Alvarez se sentó en medio de la tribuna junto a sus familiares y allí le hizo upa a su bebé para hacerlo dormir. Mientras tanto, acompañado de su pareja Emilia Ferrero, observaba en silencio el campo de juego del Arrowhead Stadium de Kansas.

te amo tanto julián papá 🧡 pic.twitter.com/aFdcz3BLYg — mara (@otbmrtnz) July 12, 2026

Julián Alvarez fue el MVP del partido

Debido al gran gol que marcó para allanar la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial, el delantero de 26 años recibió el premio a mejor jugador del partido, galardón que ganó por primera vez en lo que va de la competencia.

Luego de esto, habló con los medios y se mostró contento por el pase a la siguiente instancia. “Se pusieron las cosas difíciles más allá de que teníamos uno más. Sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos el gol iba a llegar. Obviamente que preferiríamos ganarlo antes, pero sabemos que no es fácil, todos los partidos del Mundial están siendo así. Quedan dos más”, comentó.

Publicidad

“Una vez más sufriendo hasta el final. Se hizo otra vez el partido largo. El equipo no perdió la paciencia, movió la pelota de un lado a otro a pesar de que ellos habían puesto línea de cinco a lo último. Por suerte pudimos encontrar los goles y sellar los goles y clasificar a semifinales”, agregó.

Y cerró: “No estamos jugando como queremos, pero estamos haciendo buenos tramos de partidos más allá de que no lo estamos sosteniendo en el tiempo. Tenemos un rival enfrente que nos presiona, que nos pone las cosas difíciles. Que confíen. Nosotros vamos a dar lo mejor como lo estamos dando hace ocho años. Vamos a tratar de dejar a la Argentina lo más alto posible”.

Datos claves

Julián Álvarez fue elegido el MVP en la victoria de Argentina ante Suiza.

fue elegido el MVP en la victoria de Argentina ante Suiza. El delantero marcó un golazo en el suplementario y clasificó a Argentina a semifinales.

marcó un golazo en el suplementario y clasificó a Argentina a semifinales. Álvarez celebró en la tribuna del Arrowhead Stadium junto a su hijo de siete meses.