Scaloni evalúa que Argentina juegue con cinco defensores ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

A 48 horas de la semifinal del Mundial 2026, a 48 horas del partido más importante de la Selección Argentina en esta Copa del Mundo, a 48 horas de vivir un nuevo Argentina vs. Inglaterra, la FIFA ha confirmado que vamos a jugar nuevamente con la camiseta azul, la visitante. Sí, esa camiseta con la que eliminamos a los ingleses en México 1986, con Diego Armando Maradona a la cabeza. Y, en Francia 1998, aquel partido que ganamos por penales con Lechuga Roa como figura.

Cinco veces nos habíamos enfrentado a los ingleses en Mundiales: tres con la visitante y dos con la camiseta titular. Las dos con la titular perdimos. Recordarán ustedes, por ejemplo, el Mundial de 2002, con Marcelo Bielsa como entrenador, con el gol de David Beckham. Y en esas tres que usamos la visitante, dos terminaron a favor de Argentina. Es decir que el buen augurio que nos dejó Diego con aquella camiseta de Mundial de México 86 con el gol que recorrió, recorre y va a recorrer el mundo por los siglos de los siglos, va a estar nuevamente estampada en el pecho de los jugadores que salgan al partido del día miércoles.

Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra

Hablando de los jugadores, entrenamiento en la jornada de hoy a puertas cerradas y viaje rumbo a Atlanta. Lionel Scaloni evalúa introducir una modificación: se trabaja en la posibilidad de que retorne la línea de cinco, así como lo hizo en el mundial pasado frente a Países Bajos cuando tuvo que marcar a un equipo que tenía bastante talla en cuanto a sus futbolistas.

Bueno, el entrenador evalúa el ingreso de Nicolás Otamendi a la zaga central y ahí tenemos que empezar a trabajar las diferentes variantes porque, si es por nivel, en la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul es el que está en deuda, Enzo Fernández viene de convertir el partido pasado y Alexis Mac Allister anotó en el último cotejo. Tampoco van a ver el partido desde el banco de suplentes Leo Messi o Julián Álvarez, por lo que es una duda saber quién sale.

En aquel partido frente a Holanda de Qatar 2022, el mediocampo fue con De Paul, Enzo y Alexis. No jugó Paredes, pero uno no se imagina un mediocampo ante Inglaterra sin el jugador de Boca, con el nivel que está mostrando. Paralelamente, Nico González viene ingresando bien, pero parece difícil que apueste por más que sea una línea de cinco con el “Caballo” en lugar de Nico Tagliafico.

Mientras tanto, en el entrenamiento de este lunes, Scaloni cuidó a Cuti Romero y mantuvo la línea de cuatro defensores, algo que, igualmente, no descarta la idea de los cinco hombres atrás. Allí probó sin De Paul y con Nico González en el medio, luego reemplazado por Giuliano Simeone. También sumó minutos Exequiel Palacios.

Publicidad

¿La probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra? Dibu Martínez en el arco. Luego, Nahuel Molina, Cuti Romero, Nico Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la última línea. En la mitad de la cancha, si juega Otamendi en la defensa, sería con Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Leandro Paredes. Arriba, Leo Messi y Julián Álvarez.

Mercado de pases del fútbol argentino

En cuanto al mercado de pases del fútbol argentino, Boca se movió rápidamente, anunciando a Sebastián Villa, que ya se hizo la revisión médica. Mañana hablará el arquero colombiano Álvaro Montero, otro de los refuerzos confirmados. A su vez, el Xeneize está buscando un marcador central y hay posibilidades de que se retomen las charlas por Nacho Vázquez, el capitán de Platense.

Publicidad

Además, Rodolfo Arruabarrena quiere un central diestro y un extremo, aparte del colombiano Villa. Boca va a trabajar en ello mientras se toma algunos días para ver si se da alguna salida. Se están moviendo piezas en torno a los potenciales alejamientos del Changuito Zeballos y también ver si llega una oferta por Lautaro Di Lollo.

Por el lado de River, se despidió Franco Armani, el arquero más determinante en la historia del club, que vuelve a Atlético Nacional de Medellín. Al mismo tiempo, el Millonario continúa trabajando en la posible llegada de Ángel Correa y lo de Thiago Almada sigue en la misma situación desde hace un tiempo.

En otro orden, está descartado que se esté trabajando por la posible vuelta o, por lo menos, la compra de un porcentaje de Franco Mastantono, como circuló en las últimas horas. Lo que sí vale decir es que Kevin Castaño fue ofrecido tanto a América como a Tigres de México.

Publicidad

Por último, hay que señalar que Independiente preguntó por José Canale, el central de Lanús. Y, como está difícil su salida, avanzó por Leonel Coira, futbolista de Independiente Rivadavia de Mendoza. Del otro lado, Racing está intentando rescindir el contrato del chileno Damián Pizarro, algo que parece que, por ahora, no va a llegar a buen puerto.