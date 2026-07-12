Flaco López reveló que iba a entrar por Julián Alvarez en la victoria de Argentina ante Suiza por el Mundial: “Parece que está escrito”

Con goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez, la Selección Argentina le ganó 3 a 1 a la Selección de Suiza en el tiempo suplementario, por lo que de esta manera clasificó a la semifinal del Mundial 2026, instancia en la que se enfrentará ante la Selección de Inglaterra.

En un partido sin grandes luces, Lionel Scaloni encontró respuestas desde el banco de suplentes, debido a que Martínez convirtió el tercer tanto, mientras que José Manuel López asistió a Julián Alvarez para que este marcara un golazo que puso el 2 a 1 parcial en Kansas.

Luego del encuentro, el mismo López habló con ESPN, en donde reveló que en primera instancia su ingreso a la cancha iba a ser en lugar de la ‘Araña’, pero ante la molestia física que sufrió Leandro Paredes, Scaloni decidió que entrara por él y así jugar con tres referencias de área.

“No recuerdo bien, en el momento no escuché, pero creo que sí, que ese era el cambio”, fue la respuestas de López ante la consulta sobre si en los planes del entrenador su ingreso a la cancha era por Alvarez, quien terminó completando los 120 minutos del encuentro.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Es así, parece que está escrito y a veces se dan las cosas como el destino parece que lo tiene preparado. Feliz por las casualidades y feliz por lo que hicimos para merecer el resultado y eso es lo importante”.

¡¡LO INCREÍBLE DEL FÚTBOL!! El Flaco López iba a ingresar por Julián Álvarez pero todo cambió tras el calambre de Paredes… ¡Y terminaron protagonizando el segundo gol!



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El elogio de Scaloni al ‘Flaco’ López

En conferencia de prensa el entrenador argentino habló sobre los cambios que realizó y allí dejó unas palabras para elogiar al delantero de Palmeiras, quien volvió a sumar minutos en el certamen por segunda vez, ya que también había ingresado en la victoria ante Jordania por la fase de grupos.

“¿Los más jóvenes? Si tienen que entrar, van a entrar. Hoy entró el Flaco López. Y entró muy bien”, dijo respecto a los minutos en cancha que tuvo el delantero de 25 años, que sumó su primera asistencia en esta Copa del Mundo.

Datos claves

Argentina venció 3-1 a Suiza con goles de Mac Allister, Álvarez y Martínez en el Mundial.

a Suiza con goles de Mac Allister, Álvarez y Martínez en el Mundial. El equipo de Lionel Scaloni clasificó a la semifinal y se enfrentará ante Inglaterra.

clasificó a la semifinal y se enfrentará ante Inglaterra. El delantero José Manuel López asistió a Julián Álvarez tras ingresar por Leandro Paredes.