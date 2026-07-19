El Pibe dio sus razones y dejó en claro el motivo por el que debe elegirse al mejor futbolista de 2026, pese a que todavía no terminó la Copa del Mundo.

La espera llegó a su fin. Este domingo, a partir de las 16 horas, la Selección Argentina enfrentará a España por la final del Mundial 2026. Los amantes del fútbol tendrán el partido que se espera por tantos años y si hubo una persona que jugó de manera extraordinaria a este deporte fue Carlos Valderrama, popularmente conocido como El Pibe.

En la previa de la final del Mundial 2026, el Pibe dejó en claro quién debe ser elegido como Balón de Oro de este año. El colombiano dialogó con LPF y dijo: “La gente pensó de que Messi venía a pasear, que iba a cumplir sus seis mundiales caminando. Fue más inteligente que todos. Denle el Balón de Oro”.

Lionel Messi ante Inglaterra. (Foto: Getty).

El Mundial de Messi

La vigencia de Lionel Andrés Messi es asombrosa. Pocos deportistas son tan determinantes a sus 39 años en un deporte tan físico, que prácticamente no tiene descanso y en el que la presión es absoluta. La Pulga acumula 8 gritos en los 7 partidos que jugó la Selección Argentina en esta Copa del Mundo, además brindó 4 asistencias.

¿Su último partido en la Selección Argentina?

Si bien nadie lo confirmó todavía, el duelo ante España por la final del Mundial 2026 podría ser el último partido de la Pulga con la camiseta de la Selección Argentina. El rosarino está ante la posibilidad de ganar su segundo Mundial y la realidad es que, de conseguirlo, sería un broche de oro. También existe la posibilidad que decida jugar un partido más en suelo argentino para poder despedirse en cancha de su gente.

El cuadro del Mundial 2026

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