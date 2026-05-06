En la previa del Mundial, Luis Suárez se ofreció para que Bielsa vuelva a llamarlo en Uruguay: “Ya me disculpé con los que me tenía que disculpar”

Un mes después de su despedida en el Centenario, el delantero de Inter Miami había denunciado malos tratos del entrenador a futbolistas y empleados de la Asociación Uruguaya.

El retiro de Luis Suárez de la Selección de Uruguay, consumado el 6 de septiembre tras el empate sin goles ante Paraguay por Eliminatorias en el Estadio Centenario, estuvo seguida de una polémica que salpicó a Marcelo Bielsa y a muchos otros jugadores que representarán a La Celeste en el próximo Mundial.

Solo un mes después de esa emotiva despedida, el delantero de Inter Miami ventiló una serie de destratos por parte del entrenador, especialmente en el transcurso de la última Copa América disputada en Estados Unidos, no solo hacia él sino hacia otros futbolistas y empleados de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Bielsa logró pasar la tormenta y clasificar al equipo a la Copa del Mundo, en la que se medirá a España, Cabo Verde y Arabia Saudita en el Grupo H, y a poco más de un mes para el inicio de la competencia, Suárez hizo declaraciones en las que pareció ofrecerse a regresar si el cuerpo técnico lo considera necesario.

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“Obviamente que uno siendo uruguayo jamás le diría que no a la Selección. En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que darle lugar a los jóvenes. Después dije cosas que no tenía que haber dicho, no era el momento justo, pero ya me disculpé con los que me tenía que disculpar en su momento“, dijo.

Luis Suárez y Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay.

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En una ronda de prensa que se desarrolló en el marco del más reciente entrenamiento de Inter Miami, el delantero agregó: “Ahora lo que toca es seguir trabajando y como lo dije, jamás le diría que no a la Selección de Uruguay si me necesita. Más estando tan próximo a un Mundial”.

La suplencia y el resurgir

Luis Suárez se refirió a la condición de suplente que le había tocado asumir en el inicio de una nueva temporada con Javier Mascherano como DT de Inter Miami y también a cómo ha ido recuperando protagonismo desde que asumió Guillermo Hoyos como interino.

“En su momento Masche me lo explicó. Obviamente el tener cada vez menos minutos te hace preguntarte por qué razón. Son decisiones que uno está para aceptar. Después vienen nuevos jugadores, nuevos compañeros a los que hay que apoyar, como el caso de Berte (Germán Berterame) sobre el que se dijeron muchas cosas pero tenemos una excelente relación”, señaló.

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