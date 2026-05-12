Bielsa desestimó el ofrecimiento de Luis Suárez, que no tendrá quinto Mundial con Uruguay

El entrenador argentino no incluyó al delantero de Inter Miami en la pre lista que hizo llegar a FIFA en la noche del lunes, pese a que este se había ofrecido a regresar si lo necesitaban.

Luis Suárez se había jugado su última bala hace exactamente una semana. En una ronda de prensa que se organizó durante una jornada de entrenamiento de Inter Miami, el Pistolero dijo que estaría a disposición de la Selección de Uruguay si lo necesitaba y aseguró haberse disculpado con quienes tenía que hacerlo tras sus incendiarias declaraciones un mes después de su despedida en el Estadio Centenario, jugando ante Paraguay por Eliminatorias.

Pero Marcelo Bielsa decidió pasar de ese ofrecimiento y ni siquiera incluyó al delantero de 39 años en la pre lista de convocados que hizo llegar a FIFA sobre la noche del lunes, tal y como confirmó el periodista Rodrigo Vázquez, quien trabaja para la plataforma de contenidos de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Como ha sido habitual desde que inició el ciclo del entrenador argentino al mando de La Celeste, esa lista no se dio a conocer de manera pública y recién se revelará la misma cuando haya tenido lugar la reducción definitiva a los 26 nombres que disputarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, que deberá entregarse con plazo hasta el 30 de mayo.

Entre los delanteros que utilizó Bielsa a lo largo del proceso, los que corren con ventaja para jugar el Mundial con Uruguay son Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas. Por detrás corren Miguel Merentiel y Agustí Álvarez, quienes aparentemente se sumarían a Suárez entre los descartes. Ya en los extremos del ataque, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio son nombres fijos para complementar la parte ofensiva, con la posibilidad de que ingrese también en la lista definitiva Brian Rodríguez.

Luis Suárez durante su despedida de la Selección de Uruguay.

En la mitad de la cancha, quienes tienen su lugar asegurado salvo imprevisto de última hora son Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta. También Emiliano Martínez, de Palmeiras, ha ganado lugar en la consideración del DT. En la defensa hay preocupación por el esguince de tobillo que sufrió José María Giménez jugando para Atlético de Madrid, aunque se lo esperará hasta último momento.

Publicidad

Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña, Santiago Bueno, Nahitan Nández, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Joaquín Piquerez y Juan Manuel Sanabria serían nombres fijos para la última línea; mientras que en el arco el que ganó terreno fue Fernando Muslera, de destacadas actuaciones con Estudiantes, que podría ser quien acompañe a Sergio Rochet y Santiago Mele.

¿Cuál fue el conflicto entre Suárez y Bielsa?

El retiro de Luis Suárez de la Selección de Uruguay, consumado el 6 de septiembre de 2024 tras el empate sin goles ante Paraguay por Eliminatorias en el Estadio Centenario, estuvo seguida de una polémica que salpicó a Marcelo Bielsa y a muchos otros jugadores que representarán a La Celeste en el próximo Mundial.

Solo un mes después de esa emotiva despedida, el delantero de Inter Miami ventiló una serie de destratos por parte del entrenador, especialmente en el transcurso de la última Copa América disputada en Estados Unidos, no solo hacia él sino hacia otros futbolistas y empleados de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Publicidad

🚨 ATENCIÓN | Luis Suárez NO fue incluido en la prelista de la selección uruguaya para la Copa del Mundo.



❌ No habrá "last dance" mundialista para el goleador histórico de la celeste.



🎙️ Ahora en @Sport890 más detalles. pic.twitter.com/eTGDe9cWNq — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) May 12, 2026

Aunque otros futbolistas aceptaron algunas de las situaciones descritas por Suárez, Bielsa recibió un apoyo total de los principales referentes del plantel y de la dirigencia de la AUF, surfeó meses de inestabilidad apoyándose en la buena cantidad de puntos que ya había logrado acumular en las Eliminatorias y selló el boleto a la Copa del Mundo, en la que compartirá el Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Suárez, que disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, se quedó finalmente sin la opción de formar parte del selecto grupo de futbolistas con cinco participaciones en la fase final de la Copa del Mundo.

Publicidad

Data clave