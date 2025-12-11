Es tendencia:
FIFA habría definido quitarle dos estrellas a la Selección de Uruguay

La Celeste tendría que quitarle dos estrellas al escudo de la AUF para presentarse en la Copa del Mundo 2026.

Por Germán Carrara

FIFA habría resuelto que Uruguay debe exhibir solo dos estrellas en la camiseta que usará en el Mundial 2026.
El revuelo no cesa en torno a las cuatro estrellas que la Selección de Uruguay exhibe por encima del escudo de la AUF. Luego de que Luis Suárez reinstalara el tema manifestando que para él la Celeste tiene solo dos títulos mundiales y que los otros dos, en referencia con los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, él no los cuenta, la FIFA, al parecer, dictó sentencia.

De acuerdo a Victor Hugo Morales, de todo una vida ligada a la Argentina, pero nacido en Cardona (ciudad del departamento de Soriano, Uruguay), la entidad que preside Gianni Infantino ya advirtió a las autoridades del combinado charrúa para que se presenten en la Copa del Mundo del 2026 con solo dos estrellas en su camiseta.

”La FIFA definió que Uruguay usará 2 estrellas en el escudo”, publicó el periodista en su cuenta verificada de Twitter, que además, aclaró: ”La FIFA resolvió que Uruguay deberá lucir únicamente 2 estrellas en su escudo, correspondientes a los títulos mundiales obtenidos, pese a que históricamente el país exhibía 4 estrellas, incluyendo las medallas de oro olímpicas de 1924 y 1928”.

Incluso, Victor Hugo explica que fue el comentario de El Pistolero el que reinstaló el debate y que, de alguna forma, fue el detonante para la decisión del ente que regula el fútbol mundial: ”Una reciente declaración de Luis Suárez reavivó el debate y terminó de instalar el tema en la agenda. Finalmente, el organismo internacional confirmó que Uruguay solo podrá usar dos estrellas en su camiseta”.

La declaración de Luis Suárez sobre las estrellas de Uruguay

 ”Nosotros tenemos dos y nos otorgaron dos más, pero yo no los cuento. Argentina tiene más mundiales que Uruguay”, expresó Luis Suárez en un video del usuario de TikTok Juan De Montreal, una frase que, claramente, no cayó nada bien en el país oriental, dado que desde hace años argumentan que sus dos medallas de oro equivalen a títulos mundiales.

La postura pública de la FIFA sobre las estrellas de Uruguay

La FIFA, mediante sus canales oficiales, ya fue clara al respecto de esta controversia. Más allá de las publicaciones en sus cuentas de redes sociales (en las que exhibe a Uruguay con dos títulos en la tabla histórica del campeonato mundial), en un artículo de julio del 2023 se refirió a la consagración de 1950 como la segunda estrella.

”La Celeste fue la primera selección que ganó la Copa Mundial de la FIFA en 1930 y veinte años más, tarde, sumó su segunda estrella con el Maracanazo en Brasil”, expuso el organismo con base en la ciudad de Zurich, Suiza.

En síntesis

  • FIFA habría definido que Uruguay use solo 2 estrellas en el Mundial 2026.
  • Víctor Hugo Morales reportó la medida sobre los oros olímpicos de 1924 y 1928.
  • Luis Suárez detonó el debate al reconocer únicamente dos títulos para la Celeste.
