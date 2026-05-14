El entrenador italiano tendrá doble oportunidad de ir en busca del sexto título mundial para la selección brasileña. El próximo lunes daría a conocer la lista definitiva de 26 convocados.

A falta de 28 días para el inicio del Mundial que se disputará con sede en Estados Unidos, México y Canada, desde la Confederación Brasileña de Fútbol dieron el máximo foto de confianza a Carlo Ancelotti haciendo efectiva la renovación de su contrato para que sea también el entrenador de la selección mayor en la Copa del Mundo de 2030.

El entrenador italiano que se hizo cargo de la Canarinha hace exactamente un año viene de presentar el lunes una pre lista de 55 futbolistas a FIFA, de la cual saldrá la convocatoria definitiva de 26 jugadores que participarán del certamen FIFA, que según avanzó la prensa brasileña se dará a conocer el próximo lunes 18.

“Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que el fútbol significa para este país. Durante un año, hemos trabajado para devolver a la selección brasileña a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo. Nos complace anunciar que continuaremos juntos por otros cuatro años. Seguiremos juntos hasta el Mundial de 2030. Quiero agradecer a la CBF su confianza. Gracias, Brasil, por la cálida bienvenida y por todo el cariño“, expresó Ancelotti en un video que se difundió para confirmar su continuidad por otro ciclo mundialista que, a diferencia del actual, podrá comandar de inicio a fin.

“Hoy es un día histórico para la CBF y para el fútbol brasileño. La renovación del contrato de Carlo Ancelotti representa un paso más en nuestro compromiso de ofrecer a la selección nacional pentacampeona del mundo una estructura cada vez más sólida, moderna y competitiva. Trabajamos a diario para mantener a Brasil al más alto nivel del fútbol mundial, prestando especial atención al desarrollo de otras selecciones nacionales, a las competiciones organizadas por la CBF y al fortalecimiento de los clubes y federaciones de todo el país”, fueron las palabras de Samir Xaud, presidente de la CBF, para acompañar el anuncio.

Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030!



O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!

Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.

A caminhada continua. Nosso sonho também.



Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN — brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026

La renovación del contrato de Carlo Ancelotti con la Selección de Brasil estaba en marcha desde principios de este año y en materia salarial no habrá grandes diferencias respecto al actual pago anual de alrededor de 10 millones de euros que ya hacían del italiano el mejor pago de todos los seleccionadores nacionales del mundo. Sí hubo un ajuste en los premios por objetivos, que serán más elevados pero no se dieron a conocer.

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Se mantiene la incertidumbre por Neymar

Pese a incluirlo en la lista de 55 futbolistas a partir de la cual hará el recorte para elaborar la convocatoria definitiva de 26 jugadores, Carlo Ancelotti mantuvo la incertidumbre sobre la participación de Neymar en el próximo Mundial en entrevista reciente con The Guardian.

“La selección de Neymar depende enteramente de él. Depende de lo que el jugador demuestre en el campo. Ese es un criterio muy claro, y no solo se aplica a Neymar. Para la mayoría de los jugadores, hay que evaluar el talento y la condición física. Con Neymar, solo tenemos que evaluar su condición física, porque su talento es innegable. Depende de él, no de mí”, señaló el DT.

Data clave

Carlo Ancelotti renovó su contrato con la selección de Brasil hasta el Mundial 2030 .

renovó su contrato con la selección de Brasil hasta el . La CBF confirmará la lista definitiva de 26 convocados el próximo lunes 18 de mayo .

el próximo lunes . El salario anual de Ancelotti se mantiene en aproximadamente 10 millones de euros.