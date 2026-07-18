Las posibles alineaciones de Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Les Bleus y los Tres Leones se miden cara a cara este sábado en busca de subirse al podio y colgarse la medalla de bronce para despedirse de la Copa del Mundo.

Este sábado 18 de julio, Francia e Inglaterra protagonizarán uno de los grandes clásicos europeos en territorio norteamericano, cuando se enfrenten por el partido del tercer y cuarto puesto del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro, que servirá como aperitivo de lujo antes de la gran final, se llevará a cabo en el espectacular Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

El presente de ambos seleccionados llega cargado de sentimientos encontrados. Por el lado de los galos, comandados por Didier Deschamps, la caída en semifinales dolió en el orgullo de un equipo que buscaba alcanzar su tercera final mundialista consecutiva. Pese al golpe anímico, Les Bleus intentarán cerrar su participación con una sonrisa, apostando a su jerarquía individual para asegurar un lugar en el podio.

Didier Deschamps junto a Kylian Mbappé. (Lars Baron/Getty Images)

En la vereda de enfrente, el combinado inglés dirigido por Thomas Tuchel busca sacarse la espina tras quedarse, una vez más, a las puertas de la gloria máxima. Los Tres Leones querrán brindarle una última alegría a sus miles de fanáticos que viajaron a Norteamérica, en un partido que además podría significar el último baile mundialista para varios referentes históricos de esta generación.

La posible alineación de Francia

Deschamps realizaría algunas modificaciones para darle rodaje a futbolistas que sumaron menos minutos durante la cita mundialista, aunque manteniendo la base estelar en el ataque con Kylian Mbappé como estandarte:

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

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La posible alineación de Inglaterra

Con la misión de llevarse la medalla de bronce a casa, Southgate pondría en cancha a sus mejores hombres, con Jude Bellingham y Harry Kane comandando la ofensiva británica:

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Harry Kane encabeza el grupo de ingleses que aplaudieron a sus hinchas. (Richard Pelham/Getty Images)

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¿A qué hora y dónde ver Francia vs. Inglaterra?

El partido comenzará a las 18:00 horas de Argentina (17:00 horas de Miami) y será televisado en vivo y en directo para todo el país a través de la pantalla de Paramount+, DSports y la TV Pública. Además, se podrá seguir por streaming en plataformas como DGO.