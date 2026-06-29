El brasileño se emocionó a horas del duelo entre la Verdeamarela y la Selección de Japón en el duelo correspondiente a los 16avos de final.

Si por algo se caracteriza el Mundial 2026 es porque, hasta el momento, casi todos los futbolistas que llegaron como estrellas no decepcionaron. En la Selección de Brasil, el jugador más destacado es Vinícius Júnior. El atacante que se desempeña en Real Madrid anotó ante Marruecos en la primera fecha, frente a Haití en la segunda y luego lo hizo por duplicado contra Escocia en la tercera. De esta manera, Vini acumula cuatro tantos en la Copa del Mundo.

Vinícius es un futbolista que suele estar en el ojo de la tormenta. A lo largo de su trayectoria tuvo varios escándalos, por lo que suele ser noticia por sus goles o por las situaciones incómodas en las que suele verse envuelto. En esta oportunidad, el brasileño de 25 años mostró su costado más humano al recordar su infancia en Brasil.

La emoción de Vinícius

En pleno Mundial 2026, Vini dialogó en exclusiva con Dominago com Huck y allí le mostraron un video de su abuela, quien fue pieza fundamental en su crianza. El crack brasileño no pudo contener las lágrimas: “Es una persona muy especial porque mi padre siempre vivió lejos, así que crecí con mi madre, mis hermanos y mi abuela“.

Además, agregó: “La casa era pequeña y dormí con ella muchísimas noches. Me quedo sin palabras. Marcó mi vida. Sé que llegará el momento en que las personas se marchen, por eso aprovecho cada instante con ella. Ellos hicieron todo lo posible para que pudiera cumplir mi sueño. Verla feliz no tiene precio”.

Ilusión por el Mundial

Brasil enfrentará este lunes a Japón por los 16avos de final del Mundial y Vini está ilusionado: “Muchos jugadores disputaron la última Copa América. Ancelotti nos da libertad, tranquilidad y esperanza para volver a la cima. Tener a Neymar, Casemiro, Alex Sandro, Danilo y Marquinhos, que son muy experimentados, nos da mucha tranquilidad para que los más jóvenes tengamos espacio. Yo solo tengo 25 años, pero viene una generación muy buena con Endrick, Rayan“.

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Lucha contra el racismo

“Estas conquistas fuera del campo son mucho más importantes que las que consigo dentro. Porque así ayudo a mucha más gente. Es verdad que la evolución es lenta, pero espero que siga avanzando para que la próxima generación no tenga que sufrir lo mismo. Tengo un hermano de siete años y deseo que nunca tenga que vivir el racismo. Quiero hacer grandes cosas dentro del campo, pero también seguir inspirando a los jóvenes negros que no tienen la voz que yo tengo”, completó el brasileño.

Vinícius lleva cuatro tantos en el Mundial 2026. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Vinícius Júnior se destaca como la gran figura de la Selección de Brasil en el Mundial 2026, acumulando cuatro goles en tres partidos consecutivos (ante Marruecos, Haití y un doblete contra Escocia).

se destaca como la gran figura de la Selección de Brasil en el Mundial 2026, acumulando en tres partidos consecutivos (ante Marruecos, Haití y un doblete contra Escocia). En una entrevista exclusiva con Domingão com Huck, el delantero de 25 años se emocionó hasta las lágrimas al ver un video de su abuela , quien fue un pilar fundamental en su crianza.

, quien fue un pilar fundamental en su crianza. El futbolista del Real Madrid remarcó el esfuerzo de su familia para que pudiera cumplir su sueño y destacó la importancia de aprovechar cada momento junto a ella.