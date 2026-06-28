Vinícius Júnior alcanzó un récord en Mundiales que solo habían logrado Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El atacante de Real Madrid lideró a Brasil en la fase de grupos y consiguió una marca a la altura de las leyendas del fútbol.

La Selección de Brasil busca volver a ser protagonista del Mundial y, ante un Neymar con rol secundario, Vinícius Júnior emergió como el gran as de espada de este equipo. El de Real Madrid fue la figura de la Canarinha en la fase de grupos y así lo refleja una de las marcas que consiguió.

Ante Marruecos, Haití y Escocia, Vinícius fue el jugador más valioso de los partidos por la elección de la FIFA. El carioca se convirtió así en el tercer futbolista de la historia que consigue estos premios individuales en toda la fase inicial, tal como expuso MisterChip.

Solamente Lionel Messi y Cristiano Ronaldo habían obtenido estos reconocimientos en sus tres duelos de la fase de grupos. El portugués lo había hecho en Sudáfrica 2010, mientras que el argentino lo logró en Brasil 2014.

En total, Vini convirtió 4 goles y repartió 1 asistencia en la primera ronda del Mundial 2026. Gritó primero en el empate ante Marruecos, luego aportó un tanto y un pase gol ante Haití y cerró con un doblete ante Escocia. Ahora, buscará seguir siendo importante para su equipo en las etapas eliminatorias.

Cuándo juega Brasil en el Mundial 2026

Tras liderar la fase de grupos, la Selección de Brasil enfrentará a su par de Japón en los 16avos de final del Mundial 2026. Será en el NRG Stadium de Houston, este lunes a las 14, hora argentina.

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