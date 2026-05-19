Llegará a la segunda Copa del Mundo de su carrera después de haber sido clave para devolver al Betis a una Champions League tras 20 años. Barcelona quiere repatriarlo, pero tiene competencia fuerte en la Premier League.

Próximo a jugar su segundo Mundial representando a la Selección de Marruecos, impulsado por la gran temporada que está realizando con un Real Betis que después de 20 años logró clasificar para volver a disputar una Champions League, Abde Ezzalzouli todavía mantiene frescos los recuerdos de aquellos años en los que soñaba convertirse en futbolista profesional jugando en las calles de un humilde barrio obrero de Elche, en España.

Es que el extremo que terminó su etapa formativa en La Masía del Barcelona tuvo que dejar su país con apenas cuatro años, bajo el convencimiento de su padre de que era necesario cruzar la frontera que divide África de Europa para buscar un futuro mejor para su familia. Llegó a Carrús, uno de los asentamientos más pobres de Elche, donde alrededor de una pelota se encontró con muchas otras culturas e historias muy similares a la suya.

“Había gente de Senegal, de Mali, gitanitos, mucha gente de Marruecos… De todo. Comía y me iba al parque, todo el día a jugar. A veces venía el tirón de orejas, porque era todo el día fútbol”, recordó en una entrevista concedida hace algunos años a Estadio Deportivo.

Abde se convirtió en el máximo goleador de Betis en competiciones europeas.

Elche le cerró las puertas y fue hércules el equipo que confió en un talento que todavía seguía puliendo, cuyo secreto puede remontarse a un viejo locutorio en el que memorizaba las gambetas de Neymar para trasladarlas luego a la cancha. “Había un locutorio abajo de casa. Pagabas cincuenta céntimos y te daban media hora. Le pedía a mi padre y si no me los daba se los robaba para irme a ver los videos de Neymar. Luego me iba al parque y se lo hacía a mis colegas”, relató.

Con 16 años todavía jugaba en Carrús, por lo que no podía siquiera pensar en que cuatro años más tarde estaría entrenándose con el primer equipo del Barcelona, donde había dejado huella ese crack brasileño que pagaba para ver en Youtube. “Dudaba de mí mismo. Estuve casi tres meses sin jugar ni un minuto y pensé muchas veces en tirar la toalla. Por suerte tuve gente cerca mío que me decía que tenía que ser fuerte mentalmente y entrenarme mucho más hasta lograrlo”, señaló.

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Tanto logró lucirse en Hércules que lo llamó Barcelona para integrarse al filial en 2021, pero ese mismo año logró incluso hacer su estreno en Primera División, en octubre, ingresando por LaLiga a un partido ante Deportivo Alavés que terminó con empate 1-1. Antes que se terminara ese año en que le cambió la vida por completo, recibió también el llamado de la Selección de Marruecos para disputar la Copa Africana de Naciones. Aunque Abde nunca lo confirmó, desde la Federación Marroquí acusaron que había rechazado la participación y las diferencias recién quedaron saldadas al año siguiente, cuando representó por primera vez al seleccionado de su país en un amistoso ante Chile.

Con Marruecos consiguió el cuarto puesto en el Mundial de Qatar, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París y el título en la última Copa Africana.

Tras disputar el Mundial de 2022 con Marruecos, siendo una de las grandes sorpresas de la lista y teniendo la oportunidad de ingresar en tres partidos de aquella campaña histórica que acabó con el cuarto puesto, la carrera de Abde Ezzalzuli tuvo vaivenes. Pasó por Osasuna y regresó al club culé sin poder afianzarse, hasta que su llegada al Betis en septiembre de 2023 comenzó a consolidarlo como una auténtica figura de LaLiga.

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Una temporada de ensueño

Ez Abde, de 24 años, está cerrando la mejor temporada de su carrera justo antes de disputar su segundo Mundial con la Selección de Marruecos. Inició el año con el título de campeón de la Copa Africana de Naciones en una definición repleta de polémica, porque tras perder la final del certamen 1-0 ante Senegal, se le otorgó a Marruecos el título en las oficinas de la CAF por el intento de abandonar el partido de su rival previo a la prórroga, por considerar que las decisiones arbitrales estaban favoreciendo intencionadamente a los locales.

Esa mancha para el fútbol marroquí por un título que la amplia comunidad futbolera consideró ilegítimo no opacó el brillo del extremo que disputando la Europa League se convirtió en el máximo goleador del Betis en competiciones europeas con 11 tantos y fue vital en la campaña que, asegurado el quinto puesto en LaLiga, devolverá al equipo que conduce Manuel Pellegrini a disputar una Champions League después de 20 años.

En total, Abde Ezzalzoui disputó 42 partidos oficiales con el equipo bético en la presente temporada, contabilizando más de tres mil minutos en cancha en los que aportó 14 goles y 13 asistencias. No es casualidad, entonces, que de cara al inicio de un nuevo mercado de fichajes lo pretendan clubes como el propio Barcelona, que todavía conserva parte de su pase, Aston Villa y Newcastle.

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Barcelona tiene interés en repatriarlo para la próxima temporada.

El grupo de Marruecos en el Mundial

La Selección de Marruecos, una de las que todavía no ha confirmado su lista definitiva de 26 futbolistas que disputarán el Mundial, compartirá el Grupo C con Brasil, Haití y Escocia. Su estreno será el 13 de junio en New Jersey, ante los pentacampeones del mundo.

Data clave

Abde Ezzalzouli registró 14 goles y 13 asistencias en 42 partidos con Betis.

registró 14 goles y 13 asistencias en 42 partidos con Betis. Real Betis clasificó a la Champions League tras 20 años desde el quinto puesto.

clasificó a la Champions League tras 20 años desde el quinto puesto. Marruecos debutará contra Brasil el 13 de junio por el Grupo C del Mundial.