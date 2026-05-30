Es italiano, rechazó a Australia 2 veces y cambió de opinión para jugar el Mundial 2026: “Estoy feliz”

El jugador representó a la Azzurri en las categorías juveniles y había descartado representar a los Socceroos en Qatar 2022. Con 22 años, tomó la decisión a último momento.

Mientras se atraviesan días decisivos con la confirmación de las convocatorias para el Mundial 2026, Cristian Volpato tomó la decisión de hacer a un lado su chance de representar a Italia para jugar en la Selección de Australia. El volante ofensivo de 22 años fue citado por Tony Popovic y solo resta que pase el corte final de 26 futbolistas.

Volpato, que nació en Sidney pero contaba con la doble nacionalidad por su familia paterna, había representado a la Azzurri en las categorías Sub 19, Sub 20 y Sub 21, en lo que fue la primera de las dos veces que le dio la espalda a su país natal. La segunda fue en Qatar 2022, cuando rechazó jugar el Mundial, fundamentando que no quería tomar una “decisión precipitada” con apenas 18 años.

El jugador tomó la decisión a último momento, para poder ingresar a la prelista de los Socceroos. El detonante fue la caída de Italia en el Repechaje ante Bosnia y Herzegovina, que decretó la tercera ausencia consecutiva del combinado europeo en una cita mundialista.

La elección de Cristian generó controversia en los fanáticos australianos. Por un lado, están los que valoran la aparición de un jugador de Serie A para afrontar el Mundial 2026. Por el otro, están quienes se sintieron ofendidos por el futbolista por haber rechazado dos veces a su país.

Años atrás, Volpato había expresado que estaba “feliz y agradecido” por las múltiples llamadas que habían hecho desde Australia, pero que siempre había sido su sueño jugar para Italia. La ausencia de la Azzurri, sumado a los nulos llamados de los entrenadores que estuvieron al frente de esa escuadra, cambiaron el panorama.

La temporada de Volpato

Volpato es el dueño del número 7 en Sassuolo, club en el que juega desde 2023. En la presente temporada, dijo presente en 26 partidos: 24 de Serie A y 2 de Copa Italia. Su saldo es de 2 goles y 4 asistencias con la camiseta del equipo que finalizó 11 en el campeonato italiano, lejos de la zona de descenso.

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Volpato cumplía con todos los criterios de elegibilidad para poder representar a la Selección de Australia en la Copa del Mundo. Su lugar de nacimiento (Sidney), su ascendencia y el no haber disputado ningún compromiso con la Mayor de Italia fueron los principales motivos para recibir el OK de FIFA.

El calendario de Australia en el Mundial 2026

Australia comenzará su camino en la Copa del Mundo el domingo 14 de junio a la 1:00 (hora de Argentina), enfrentando a Turquía por el Grupo D. El viernes 19 a las 16:00, chocará ante Estados Unidos. Su tercer compromiso será ante el Paraguay de Gustavo Alfaro, el jueves 25 a las 23:00.

Tony Popovic llevó a una numerosa delegación de futbolistas para afrontar los amistosos previos ante México y Suiza. El 1 de junio, anunciará oficialmente quiénes serán sus 26 futbolistas convocados.

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En síntesis