Estados Unidos quiere hacer historia y volver a ser el organizador del Mundial en 2038

El país norteamericano buscará ser la nación con más Mundiales organizados y la sede del más grande de la historia, con 64 selecciones en 2038.

El Mundial 2026 se convirtió oficialmente en la edición de la Copa del Mundo con mayor cantidad de selecciones, partidos y espectadores, entre varios otros récords que seguramente seguirá rompiendo a medida que avanza la competencia. Todo esto lleva a Estados Unidos a repetirlo y continuar haciendo el campeonato del mundo más grande y más rentable, y es por ello que se postulará para organizar el Mundial 2038.

Reporta la BBC que el Gobierno de Estados Unidos quedó impresionado y contento con cómo se ha desarrollado la primera fase de la Copa del Mundo, y quiere volver a organizarla cuanto antes, y eso es en 2038, ya que las próximas dos ediciones ya tienen sede: el Mundial 2030 será en España, Portugal y Marruecos, y el Mundial 2034, en Arabia Saudita.

Andrew Giuliani, el hombre que puso la Casa Blanca a dirigir todo lo relacionado con el Mundial 2026. (Getty)

“Cuando piensas que la Copa del Mundo se expandirá a 64 selecciones, creo que Estados Unidos es uno de los países que puede con esa organización“, reconoció Andrew Giuliani, el director ejecutivo que puso la Casa Blanca a cargo del desarrollo del Mundial. “Aunque déjenme completar este Mundial y llegar al 19 de julio antes de postularnos para 2038 u otras ediciones”, completó el vocero en su diálogo con la prensa internacional.

64 selecciones para el Mundial 2038

Estados Unidos es la sede de 78 de los 104 partidos que se están disputando en el Mundial 2026, con el resto repartidos entre Canadá y México, los otros dos organizadores. Sin embargo, en una Copa del Mundo con 64 selecciones, lo cual implica aún más partidos, no hay muchos países que puedan afrontarla de forma individual, y Estados Unidos es uno de ellos.

El objetivo de la FIFA es seguir haciendo del Mundial un torneo cada vez más grande y lucrativo, por lo que la expansión a 64 selecciones podría llegar incluso antes, para las ediciones de 2034 o, inclusive, para la de 2030.

Publicidad

Estados Unidos quiere postularse para ser anfitrión del Mundial 2038. (Getty)

El país norteamericano, en caso de organizar otra Copa del Mundo, se transformaría en el país con más Mundiales organizados, con 3, igualando la línea de México, que ya lo hizo en 1970, 1986 y en la presente edición.

Síntesis

Estados Unidos considera postularse nuevamente como sede para el Mundial de 2038, buscando organizar la competencia por segunda vez en un lapso de apenas doce años.

considera postularse nuevamente como sede para el Mundial de 2038, buscando organizar la competencia por segunda vez en un lapso de apenas doce años. Andrew Giuliani , director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la actual Copa del Mundo, confirmó el interés y destacó que el país cuenta con la infraestructura para recibir hasta 64 selecciones.

, director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la actual Copa del Mundo, confirmó el interés y destacó que el país cuenta con la infraestructura para recibir hasta 64 selecciones. 2038 es la próxima edición que tiene abierto el proceso de candidaturas por parte de la FIFA, luego de que las sedes de 2030 (España, Marruecos y Portugal) y 2034 (Arabia Saudita) ya hayan sido designadas.