Austria vs. Argelia EN VIVO y ONLINE vía DSports 2 por el Mundial 2026

Los europeos y los africanos definen el segundo puesto del grupo J en un duelo a todo o nada.

Austria y Argelia se enfrentan este sábado desde las 23, en Kansas City, por la última fecha del grupo J del Mundial 2026. Se trata de una verdadera final anticipada para ambos equipos, dado que ponen en juego su boleto rumbo a los dieciseiavos de final.

Los europeos necesitan tan solo un empate para asegurarse la clasificación, mientras que los africanos están obligados a sumar de a tres para quedarse con el segundo puesto, aunque una igualdad lo deja como uno de los mejores terceros. El encuentro es transmitido por DSports 2 y vía streaming por DGO, Flow y Paramoun+

Austria vs. Argelia: minuto a minuto

La formación de Austria

Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer; Marko Arnautovic.

La alineación de Argelia

Oussama Benbot; Aissa Mandi, Jaouen Hadjam, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini; Houssem Aouar, Fares Chaibi, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Riyad Mahrez, Amine Gouiri.